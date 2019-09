Politiikka

Ylen gallup: Perussuomalaiset jatkaa suosituimpana puolueena, kannatus 20,6 prosenttia

5.9. 6:50

Perussuomalaisten ero toisena olevaan kokoomukseen kasvoi yli kolmeen prosenttiyksikköön.

Perussuomalaisten kannatus on kohonnut Ylen kannatusmittauksessa 20,6 prosenttiin. Nousua edellisestä mittauksesta on yksi prosenttiyksikkö.



Perussuomalaisten ero toisena olevaan kokoomukseen kasvoi yli kolmeen prosenttiyksikköön. Kokoomuksen kannatus oli 17,4 prosenttia, jossa on nousua 0,6 prosenttiyksikköä. Saman verran kasvoi myös pääministeripuolue Sdp:n kannatus, joka oli 16,9 prosenttia. Demareiden kannatus on edelleen alle huhtikuun eduskuntavaalien 17,7 prosentin ääniosuuden.



Muiden hallituspuolueiden kannatus laski. Edellisessä mittauksessa esimerkiksi vihreät kasvattivat kannatustaan, mutta nyt takapakkia tuli 0,5 prosenttiyksikköä. Vihreiden kannatus oli 14,6 prosenttia.



Taloustutkimus haastatteli 2 440 suomalaista Ylen toimeksiannosta 12.8.–3.9. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.