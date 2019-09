Politiikka

Ilmasto­huippu­kokoukseen suuntaava presidentti Niinistö koki herätyksen 15 vuotta sitten: ”Ei hitto vieköön.

Niinistön

Pääministeri

mukaan Suomen hallituksen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tulevat varmasti herättämään kokouksessa huomiota ja niitä siellä myös esitellään.Niinistön mukaan konkreettisempia askeleita on otettu kuitenkin jo ex-valtiovarainministeri Petteri Orpon https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpon (kok) ja hänen chileläisen kollegansa johdolla laaditussa noin 40 maan valtionvarainministerin allekirjoittamassa kuuden kohdan Helsinki Principles -ohjelmassa.– Hallitus sanoi, että sen tavoitteet ovat ainakin lähellä maailman ykköstavoitteita. Hyvä. Tietenkin tavoitteet ovat tärkeitä, mutta uskon, että näissä valtionvarainministereiden Helsinki-periaatteissa on jo lausuttu vähän konkreettisemmin, miten edetään. Sekä että nousee esiin, Niinistö sanoo.Niinistön mukaan valtionvarainministerien paperi velvoittaa valtionvarainministeriöitä toimimaan ja Suomella on vahva rooli asian eteenpäin viemisessä.– Se tulee nousemaan tuolla varmasti aika voimakkaasti näkyviin. Ainakin olemme lanseeranneet sitä kovasti. Tuntuu, että YK:n päämajassakin on nähty, että se on asia jota kannattaa viedä eteenpäin.Niinistön mukaan myös paperin neuvotellut Orpo on lähdössä New Yorkiin. Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) sanoi IS:lle viime viikolla Reykjavikissa presidentin voivan odottaa vuoden verran hallituksen konkreettisia ilmastotoimia. Niinistön sanoo, ettei hän mitenkään patistellut hallitusta asiassa suurlähettiläspäivillä pitämässään puheessa, jossa hän puhui esimerkin voimasta ja siitä, että konkreettisia tuloksia aletaan nopeasti kysellä. Niinistön mukaan hän totesi puheessaan vain ”yleisen asiaintilan”.

Ette odota hallitukselta New Yorkiin mitään suurempaa konkretiaa?

– Ohjelma on tietenkin saanut kehuja. Tavoite on tietenkin tavoite. Voidaan sanoa, että se on vasta tavoite.

Hallitukselta ei näitä konkreettisia ilmastotoimia ole odotettavissa vuoteen?

Niinistölle





”Täältä saa neuvoja”