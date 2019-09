Politiikka

Yle: Pääministeri Rinne haluaa postinjakajat osaksi sote-ratkaisua – ”Kurkataan ikkunasta, onko kaikki hyvin”

Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) tukee Postin johdon palkkojen rukkaamista.– Jos postinkantaja ansaitsee 20 00 ja johto 100 000, se ei yleisen oikeustajun mukaan ole ymmärrettävissä, Rinne sanoi Ylelle https://yle.fi/uutiset/3-10952660?origin=rss Viime päivinä on kohistu Postista.Posti kertoi siirtävänsä 700 työntekijäänsä Teollisuusliiton sopimukseen, mikä ammattiliitto PAU:n mukaan tarkoittaisi 30-50 prosentin palkanalennuksia, ja Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen https://www.is.fi/haku/?query=heikki+malinen sai viime vuonna palkkaa ja tulospalkkiota yhteensä noin miljoona euroa.Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paatero (sd) kertoi tänään https://www.is.fi/politiikka/art-2000006226143.html , että Postin hallituksen tehtävänä on tämän kuukauden aikana korjata Postin johdon palkkiojärjestelmää. Paatero ei sanonut, miten paljon valtio-omistaja haluaa Postin johdon palkkoja leikata.Pääministeri Rinne korosti Ylelle, että koko Postin johdon palkkoja leikataan.– Syyskuun aikana ei vain toimitusjohtajan vaan koko johdon palkoista tullaan tekemään ohjeet, miten palkkatasoa leikataan alaspäin, Rinne totesi Ylelle.