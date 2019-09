Politiikka

Postin johdon palkkioihin muutos tämän kuun aikana – Paatero: ”Edellytän, että se on merkittävä”

Postin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malisen

johdon palkkioihin puututaan tämän kuun aikana.– Olen edellyttänyt, että syyskuun aikana palkitsemisjärjestelmä koko johdon osalta katsotaan uusiksi Postin hallituksessa, omistajaohjausministeri Sirpa Paatero https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+paatero (sd) totesi.Viime päivinä on kohistu Postista. Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen https://www.is.fi/haku/?query=heikki+malinen tienasi viime vuonna noin miljoonan euron vuosipalkan, ja yhtiö on siirtämässä 700 työntekijäänsä Teollisuusliiton sopimukseen, mikä ammattiliitto PAU:n mukaan tarkoittaisi 30-50 prosentin alennusta palkkoihin.Kohun keskiössä ollut Malinen ilmoitti eilen luopuvansa kahden kuukauden palkastaan.Valtio-omistajalle kerta-alennus toimitusjohtajan palkkaan ei riitä.Ministeri Paatero kertoi keskustelleensa Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan https://www.is.fi/haku/?query=markku+pohjolan kanssa. Valtio-omistaja edellyttää, että Postin hallitus korjaa Postin johdon palkkiojärjestelmää.Paatero ei sanonut, miten paljon Postin johdon palkkiota olisi syytä kohtuullistaa.vuosipalkka oli noin 988 000 euroa, mistä peruspalkan osuus oli 611 000 euroa ja loput tulospalkkiota.

Nauttiiko Postin johto valtio-omistajan luottamusta ja onko riittävä ele luopua kahden kuukauden palkasta?

– Toimitusjohtaja on hallituksen päätöksellä ja nauttii (Postin) hallituksen luottamusta. Totesin, että syyskuun aikana käydään läpi johdon palkitseminen kokonaisuudessaan. En ennakoi, mikä on lopputulema. Se on muuta kuin kertapalkanalennus, Paatero vastasi.

Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, että johdon palkkiot tarkastetaan?

– Tästä olen kuvannut käydä vielä erikseen Postin hallituksen puheenjohtajan kanssa palaveria, että minkälaisen esityksen he tekevät yhtiön hallitukselle näistä palkkiosta.

Mitä se voi konkreettisesti tarkoittaa?

– Siellä on monenlaisia elementtejä. Normaalin kuukausipalkan lisäksi on palkitsemisohjelmia. Näitä on syytä tarkastella kriittisesti.

Tuleeko tämä asia sillä kuntoon, että pikkuisen sopimuksia muutetaan uusiksi?

– Nyt on ennakollista arvioida onko tämä pieni vai suuri muutos. Edellytän, että se on merkittävä.

Toimitusjohtaja Malisen vuosipalkka on noin miljoona euroa. Mikä on merkittävä muutos?





Paatero





– En ennakoi mitään euromääriä tässä kohtaa, Paatero vastasi.Paatero myönsi, että Postin johdon bonus- ja kannustinjärjestelmä ei ole kohtuullinen ja sanoi, että yhtiön hallituksella on joka vuosi mahdollisuus arvioida palkkiojärjestelmää uudelleen.Paateron mukaan Postin hallitus nauttii valtio-omistajan luottamusta.myös kertoi, että Postin työehtokiistassa otettu nyt aikalisä.– Tämä siirretään siihen neuvotteluun, kun postin jakelun puolen sopimuksista neuvotellaan syyskuun aikana. Sopimuskausi on loppumassa lokakuun lopussa, ja siihen mennessä toivon, että tässä päästään siihen mennessä tulokseen, Paatero totesi.Paketti- ja verkkoliiketoiminnan 700 työntekijän työehtosopimusta ei tällä erää siirretä Teollisuusliiton sopimukseen.Tulehtuneesta kiistakysymyksestä neuvotellaan, kun Postin kaikkien 8 000 jakelutyöntekijän työehdoista ja palkoista sovitaan syksyn aikana.Postin työehtosopimukset päättyvät marraskuussa.– Tänä vuonnakin siellä on ollut muistaakseni kolmet yt-neuvottelut. Tiukkaa tulee olemaan kilpailijoiden kanssa markkinoilla, Paatero kommentoi Postin tilannetta.Posti on ollut vaikeuksissa, kun jaettavan postin määrä on romahtanut. Postin toiminnasta 96 prosenttia toimii jo markkinoilla, ja Postin työmarkkinatilannetta on kuumentanut se, että samoja Postin työtehtäviä hoidetaan erilaisilla työehtosopimuksilla.Posti on tehnyt voitollisia tuloksia ja se on maksanut valtio-omistajalle kohtuullisen hyviä osinkoja.– Valtio voi joka vuosi arvioida osinkojen mahdollisuuden. Tässä tapauksessa ymmärretään, jos osinkojen tulouttamismahdollisuutta ei ole, kuten aiemmin, Paatero sanoi.Neljässä vuodessa Posti on maksanut valtiolle osinkoja 150 miljoonaa euroa.