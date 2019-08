Politiikka

Juha Rehula https://www.is.fi/haku/?query=juha+rehula sanoo ja kättelee puoluetoveriaan eduskunnan auditorion aulassa.Useampikin keskustalainen käy tervehtimässä Rehulaa keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, johon Rehula osallistuu keskustan varapuheenjohtajan ominaisuudessa.Politiikan maailma on näyttänyt Rehulalle, 56, viime kuukausina myös raadollisempia piirteitään. Kun Rehula putosi keväällä eduskunnasta yli 22:n kansanedustajavuoden jälkeen, Rehula sai huomata, että osa oli veljeillyt hänen kanssaan vain aseman vuoksi.– On joitakin ihmisiä, että sitä ihmettelee itsekseen ääneen, että tämmöistäkö se on, Rehula pohtii.Rehula ehti toimia kahdesti ministerinä. Vuosina 2010–2011 oli sosiaali- ja terveysministeri ja vuosina 2015–2017 Rehula paini sote-uudistuksen parissa perhe- ja peruspalveluministerinä.– Kavereita riittää, kun olet ministerinä, mutta tämä muutos on ollut ihan toisessa mittakaavassa. Parhaat keskustelut olen käynyt niiden kanssa, jotka ovat kokeneet saman. Kymmenkunta ex-kollegaa on laittanut viestiä.vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Rehula kahmi Hämeen vaalipiiristä 6 429 ääntä.Kevään vaaleissa keskusta romahti, ja Rehulakin sai tyytyä Hämeessä 3 327 ääneen – Hilkka Kemppi https://www.is.fi/haku/?query=hilkka+kemppi (kesk) sai samasta vaalipiiristä 3 600 ääntä ja meni läpi.Kemppikin tulee kesken haastattelun kättelemään Rehulaa, joka tervehtii ja kättelee Kemppiä.Rehula ei ole toistaiseksi ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, mutta kertoo seuranneensa jo jonkin aikaa, minkälaisia työpaikkoja on auki esimerkiksi kunta-alalla.– Olen kertonut, että jos tämän kaltaiselle henkilölle olisi käyttöä, niin olen käytettävissä.Paras työtarjous on kuulemma toistaiseksi kaverin heitto siitä, että ”jos et ensi kesään mennessä löydä töitä, tule Lahden torille myymään mansikoita”.– Eikä se olisi ollenkaan huono vaihtoehto. Kuvatkoon tämä sitä, että en pelkää töitä. Olen fyysisesti niin heikossa kunnossa, että metsuriksi minusta ei olisi. Olen kahden moottorisahatankillisen kunnossa ja sillä ei päiväurakka valmistuisi. Kansanedustajan tehtävässä saatu asiantuntemus ei häviä. Ajattelen, että yhdeltä asialohkolta on vaatteisiin väkisin tarttunut, sosionomiksi kouluttautunut Rehula viittaa sosiaali- ja terveysalaan.Kansanedustajan ja ministerin tausta ei ole Rehulan mukaan välttämättä valttikortti työnhaussa.– On olemassa esimerkkejä siitä, että ihminen muuttuu spitaaliseksi. Tiedän useamman henkilön, jotka eivät ole saaneet pätkätöitä kummempia töitä eduskunnasta tippumisen jälkeen.pudonneista kansanedustajista on työllistynyt nopeasti – esimerkiksi Kimmo Tiilikainen https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+tiilikainen (kesk), Tuomo Puumala https://www.is.fi/haku/?query=tuomo+puumala (kesk), Olli-Poika Parviainen https://www.is.fi/haku/?query=olli-poika+parviainen (vihr) ja Pilvi Torsti https://www.is.fi/haku/?query=pilvi+torsti (sd) nimitettiin https://www.is.fi/politiikka/art-2000006205843.html korkeapalkkaisiksi valtiosihteereiksi.

Harmittaako?

– Jokainen vastaa omasta puolestaan. Olin pari viikkoa tilanteessa, jossa julkisuus kertoi minunkin osaltani vaikka mitä, mutta kun kukaan ei kysynyt itseltäni asiasta mitään, niin se oli vähän kiusallista, mutta se on yksi osa tätä hommaa.Vaikka Rehula sanoo, että hänen tilanteensa ei poikkea niistä tuhansista ihmisistä, jotka ovat jääneet työttömiksi pitkän työuran jälkeen, niin Rehula ei ole aivan tavallinen työtön, sillä mikäli pudonnut kansanedustaja on täyttänyt sopeutumisrahan maksamisen päättyessä 59 vuotta, voidaan https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/tietoa-elakkeista/ammattiryhmien-elake/kansanedustajat/ sopeutumisrahaa maksaa vanhuuseläkeikään eli 65:een ikävuoteen saakka. Rehula kuuluu tähän joukkoon.Yli 15 kansanedustajavuotta takaa Rehulalle maksimikertymän, mikä tarkoittaa 3700–3800 euroa kuukaudessa – ja Rehulan kohdalla ministerivuodet vielä nostavat sopeutumisrahan tasoa.– Olen sopeutumisrahalla, ja se on lainsäädännön mukainen mahdollisuus koittaa päästä myös taloudellisesti eteenpäin, Rehula sanoo ja mainitsee, että osalla entisistä kansanedustajista sopeutumisraha jää ansiosidonnaista työttömyysturvaa alhaisemmalle tasolle.

– Työllä on mulle muutakin kuin taloudellista merkitystä eli olen valmis ottamaan vastaan pienipalkkaistakin työtä. Olen vielä sen ikäinen kaveri, että tässä pystyisi kymmenen vuotta työtä tekemään.

Oletko valmis palaamaan eduskuntaan?