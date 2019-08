Politiikka

Keskusliiton mukaan https://yle.fi/uutiset/3-10917329 kilpailukyky­sopimukseen liittyvät maksumuutokset uhkaavat nakertaa keskituloisen palkansaajan kukkarosta ensi vuonna noin 250 euroa, jos hallitus ei tee budjettiriihessä uusia veropäätöksiä.Pääministeri Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) on sanonut https://yle.fi/uutiset/3-10923274 , että hallitus tulee huolehtimaan siitä, että ”suomalaisten ostovoima kehittyy yleisesti ottaen parempaan suuntaan”.Valtiovarainministeri Mika Lintilälle https://www.is.fi/haku/?query=mika+lintilalle (kesk) Rinteen lupaus ostovoiman säilyttämisestä tuli https://yle.fi/uutiset/3-10924805 yllätyksenä.– Meillä ei ole suoraan varattu rahaa mahdolliseen kiristymiseen, joka tulee välillisten kautta, enkä pidä sitä viisaana. Se olisi viesti hallitukselta työmarkkinapuolelle, että se voi tehdä omat ratkaisunsa ja me kuittaamme laskun, Lintilä on kommentoi asiaa aiemmin Ylelle.IS pyysi Lintilää tarkentamaan tilannetta keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa tiistaina Helsingissä.– Ei ole. Nyt mennään normaalisti budjettiriiheen.– Ei , ei.– En itse asiassa tiedä, mihin pääministeri on siinä viitannut. Meillä on varattu 200 miljoonaa pieni- ja keskituloisten tuloverokevennykseen, se on ainoa tuloverokevennys, mikä meillä on tällä hetkellä olemassa.– Ei meillä ole ainakaan siihen rahaa varattuna.ensimmäistä budjettiriihtä varjostaa myös kiista koulutusrahoista. Opetus- ja tiedeministeri Hanna Kososen https://www.is.fi/haku/?query=hanna+kososen (kesk) mukaan hallitusneuvotteluissa suunniteltiin, että 60 miljoonan koulutusrahat saadaan heti täysimääräisinä, mutta valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa korkeakouluille on merkitty 15 miljoonaa.– Tietenkin pidän opetusministeriön esityksen puolta budjettiriihessä. On hyvä muistaa, että sisällä on indeksien palautus, joka tarkoittaa 67 miljoonaa lisää korkeakouluille eli joka tapauksessa on tulossa lisää, toki toivon, että korkeakoulut saisivat rahaa perusrahoitukseensa saman tien, Kosonen kommentoi IS:lle tiistaina ja lisäsi, että hallitus aikoo lisätä pysyvästi koulutusmenoja kaikkiaan 270 miljoonalla eurolla.– Ei ole pettämässä, mennään hallitusohjelman mukaan. Huomenna alkavat kahdenväliset neuvottelut ministeriöiden kanssa, tämä asia on siellä esillä ja mikäli tarve on, sen jälkeen budjettiriihessä. Ihan normaali prosessi.

Jos nyt tulee vain murusia, niin eikö se ole tussahdus kaikkien koulutusmiljardipuheiden jälkeen?

– En pidä sitä murusina, jos aiemmin on leikattu ja nyt tulee lisää.– Mennään ihan prosessin mukaan.– Katsotaan, mitä sieltä työmarkkinajärjestöiltä tulee. Toivottavasti saavat esityksiä, joilla on selkeästi työllisyyttä lisäävä vaikutus.– Heillä on kaikki työkalut pöydässä. Se, mihin he päätyvät, on heidän oma esityksensä.– Työllisyyskehityksen tasaantuminen kyllä luo painetta siihen, että vaikuttavia keinoja tulee hakea.– En lähde heidän semanttiseen keskusteluunsa, toivon, että työllisyyspolitiikka on tehokasta, että saadaan se 60 000 työpaikkaa, työllisyysaste 75:een ja julkinen talous tasapaino vuoteen 2023 mennessä.

Rinne onhttps://www.iltalehti.fi/politiikka/a/7ecadf9a-d03f-48fc-a8ed-5a3e061785ee valmis harkitsemaan avustajien määrän vähentämistä Suomen EU-puheenjohtajakauden päättymisen jälkeen. Oletko samaa mieltä?

– Ei ole ollut mitään keskustelua avustajamääristä, en osaa sanoa. En ole puhunut hänen kanssaan asiasta.