Suomen neljänneksi suurin metsänomistaja Harri Suutari ihmettelee hakkuukeskustelua: ”Hakkaamisen lopettaminen olisi katastrofaalista”

Suomen neljänneksi suurin metsänomistaja Harri Suutari ihmettelee hakkuukeskustelua: ”Hakkaamisen lopettaminen

neljänneksi suurin metsänomistaja, hallitusammattilainen ja Componentan toimitusjohtaja Harri Suutari https://www.is.fi/haku/?query=harri+suutari ihmettelee metsähakkuista käytyä keskustelua ja kritisoi mediaa jopa disinformaation levittämisestä.– Se on varmaan totta, että metsäpohjapinta-alaa ei saa pienentää. Hakkaamisen lopettaminen olisi myöskin katastrofaalista. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on pyrittävä maksimoimaan yhteyttämisprosessin määrä eli hiilidioksidin sitomisen määrä. Nuoret metsät yhteyttävät paremmin kuin ikivanhat metsät. Missään tapauksessa metsien museointi ei ole ratkaisu, metsäkoneita valmistavan Ponssen toimitusjohtajanakin toiminut Suutari sanoo.Viime vuonna Suomen metsistä hakattiin runkopuuta 78 miljoonaa kuutiota – Luken mukaan kyse oli https://www.luke.fi/uutiset/runkopuuta-kaatui-2018-enemman-kuin-koskaan/ ennätysmäärästä – josta 89 prosenttia meni metsäteollisuuden käyttöön.Alma Median hallituksen puheenjohtajana vuosina 2013–2018 toiminut, tällä hetkellä Karjalaista kustantavan PunaMusta Median hallituksen varapuheenjohtajana toimiva Suutari katsoo, että sen sijaan, että keskusteltaisiin siitä, kuinka monta miljoonaa kuutiota voidaan vielä hakata, pitäisi ”katsoa perusjuuritason kysymyksiä”.– Suomalaisen metsänomistajan todennäköisesti suurin haave on saada metsänsä mahdollisimman voimakkaaseen kasvukuntoon, mikä tarkoittaa mahdollisimman voimakasta yhteyttämisprosessia. Metsänomistajan ja ilmastonmuutoksen torjunnan kesken ei ole mitään ristiriitaa, siitä huolimatta metsänomistajan tahtotilaa halutaan epäillä.

Mitä tarkoitat?

– Esimerkiksi eduskuntavaalikeskusteluissa hakkuumäärien rajoittamiskeskustelu oli kiivasta. Sellaista vaaraa, että metsänomistajat hävittäisivät hiilinielua, ei ole olemassakaan. En tiedä yhtään metsänomistajaa, joka hakkaisi metsäänsä ennen kuin se on hakkuukypsää. Vaikka sellutehtaita perustettaisiin Suomeen, me yksityiset metsänomistajat emme hakkaisi sen enempää kuin mitä puusto sallii, sitä puuta tuotaisiin tehtaisiin enemmän ulkomailta rajan takaa, todennäköisesti Venäjältä.

Fakta on, että EU-sääntely rajoittaa Suomen hakkuumääriä. Olet sanonuthttps://www.kainuunsanomat.fi/app/kainuunsanomat/uutiset/?articlepg=167937325, että Suomessa halutaan viedä hiilinielut tasolle, joka vaarantaa metsätalouden. Viittaatko johonkin lukuun?

– En, jos puhumme hiilidioksidinieluista- ja päästöistä, meidän pitää ajatella asiaa riittävän globaalisti: jos maailmalla on kysyntää, on myös vastaavaa tuotantoa. Jos Suomessa laitetaan jarruja, vastaava tuotanto siirtyy vain eri paikkaan. Mitä tulee biodiversiteetin säilyttämiseen, niin on ihan selvää, että eri tyyppisiä metsiä pitää säilyttää, se on toinen ulottuvuus.on metsää yhteensä 5 274 hehtaaria. Suutarin metsäomistukset sijaitsevat Kajaanissa, Sotkamossa, Paltamossa, Ristijärvellä ja Puolangalla.Suutari arvioi metsäomistustensa arvoksi noin kymmenen miljoonaa euroa, mikä on Suutarin mukaan suurin piirtein sama summa, jonka hän on metsiinsä sijoittanut.– Metsän kasvu on tuossa pinta-alassa arvoltaan suurin piirtein 300 000–350 000 euroa vuodessa. Kymmenestä miljoonasta 300 000–400 000 ei ole älyttömän suuri tuotto, kiinteä varallisuus on pienituottoista mutta vakaata pitkässä juoksussa.Suutari huomauttaa, etteivät Pohjois-Suomen hehtaarit ole lähellekään niin tuottavia kuin Etelä-Suomen hehtaarit.– Tuhat hehtaaria jossain Päijänteen rannalla on jo sama kuin 5 000 hehtaaria Kainuussa.Suutarin tiluksilla Kainuussa on työskennellyt jo pitkään ympärivuotisesti neljä henkilöä: Suutari uskoo, että ”omat miehet ajattelevat enemmän metsänomistajan etua kuin jonkin firman urakoitsijat”.Suutarilla on ollut niukasti aikaa ehtiä itse metsälle, mutta Suutari kertoo tehneensä edellisenäkin viikonloppuna piennarmurskauksia.– Ajan maataloustraktorilla teiden varsilta kasvaneita pajukkoja nurin, lanaan teitä ja muuta tämmöistä.Suutari kuuluu niihin aktiivisiin metsänomistajiin, jotka harjoittavat jatkuvasti puukauppaa, talvella hakkuita tehdään kaiken aikaa. Suutari harmittelee, ettei metsänomistuksessa ole tapahtunut kovinkaan paljon ”rakenteellista uudistumista”.– Kuinka meillä voi olla niin suuri osa metsistä kuolinpesien omistuksessa (1,2 miljoonaa hehtaaria)? Siihen pitäisi jokin roti saada, kuolinpesät pitäisi selvittää viidessä vuodessa, silloin metsälle tulee omistajat, joilla on päätösvaltaa ja intressi hoitaa metsiä. Jos metsät ovat kuolinpesien omistuksessa, missä vaaditaan yksimielisyyttä kaikissa toimenpiteissä, ne ovat aika halvaantuneita.