Keskustan puheenjohtaja­ehdokkaat ISTV:n tentissä: ”Käykö tähän, että Uuno Turhapuro armeijan leivissä?”

Katso tallenne puheenjohtajatentistä yllä olevalta videolta.





puheenjohtajaehdokkaat Antti Kaikkonen https://www.is.fi/haku/?query=antti+kaikkonen , 45, ja Katri Kulmuni https://www.is.fi/haku/?query=katri+kulmuni , 31, eivät tehneet pesäeroa toisiinsa ISTV:n tentissä.Kaksikon välillä ei ollut linjaeroja juuri lainkaan, tiukoista kysymyksistä huolimatta.Ehdokkaiden erot tulivat esiin vapaamuotoisemmissa kysymyksissä.

Mikä kirjat olet lukenut viimeksi?

– Viimeksi olen lukenut Jussi Niinistön https://www.is.fi/haku/?query=jussi+niiniston puolustusministerikaudesta kertovan Puolustuksen paluu -kirjan, hyvä käyttöopas puolustusministerin tehtävään, Kaikkonen vastasi. Arto Nevanlinnan https://www.is.fi/haku/?query=arto+nevanlinnan teoksen Pako, Kulmuni kertoi.

Suosikkikirjasi?

– Niitä on paljon. Ehkä puolustusministerin täytyy nostaa Väinö Linnan https://www.is.fi/haku/?query=vaino+linnan Tuntematon sotilas, Kaikkonen aprikoi.– Ehkä seuraavan sukupolven edustajana täytyy nostaa J.K Rowling https://www.is.fi/haku/?query=j.k+rowling ja Harry Potterit, Kulmuni sanoi.

Paras näkemäsi elokuva?

Tentissä









Tentissä

– Piano on tehnyt vaikutuksen, Kulmuni totesi.– On kyllä hankalia kysymyksiä. Käykö tähän että Uuno Turhapuro armeijan leivissä? Vastaan sen, Kaikkonen nauratti Sanomatorilla ollutta yleisöä.Luonnekysymyksistä Kulmunilta kysyttiin, että onko hän tosikko.– Suhtaudun politiikkaan vakavasti. Se on elämäntapa ja intohimo. Sikäli suhtaudun suurella sydämellä ja vakavuudella. Toivottavasti en ole tosikko, huumorista yritän pitää kiinni. Ei minusta samanlaista vitsinkertojaa tule kuin Kaikkosesta, Kulmuni vastasi.Kaikkonen sai vastata kysymykseen, onko hän liiankin joviaali sälli.– Minusta on hyvä olla ystävällinen toisille ihmisille, ja mielellään mukavakin joskus, ja muistaa hyvät käytöstavat. Ei se haittaa, jos politiikassa ja elämässä on joskus vähän huumoria. Politiikassa on pääasiassa kysymys vakavista asioista, ja ne pitää asiallisesti hoitaa, Kaikkonen sanoi.on kyselyjen mukaan tasaväkinen Kulmunin ja Kaikkosen välillä, mutta ehdokkaiden väliltä puuttuu suuren taistelun tunnelma.Niin Kaikkonen kuin Kulmuni puolustivat edellisen Juha Sipilän https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) hallituksen tekemisiä ja uskoivat myös nykyisen hallituksen ohjelmaan, ja keskustan kannatuksen nousuun.Puheenjohtajaehdokkaat eivät ottaneet kantaa siihen, että aikovatko he ottaa valtiovarainministerin salkun Mika Lintilältä https://www.is.fi/haku/?query=mika+lintilalta (kesk) ja siirtyä itse hoitamaan keskustan raskainta salkkua hallituksessa. Kummatkin sanoivat, että Lintilän on syytä istua paikallaan ainakin EU-puheenjohtajakauden loppuun eli vuodenvaihteeseen saakka.Kulmuni on Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallituksen elinkeinoministeri, Kaikkonen puolustusministeri.Omissa mainospuheissaan Kulmuni perusteli paremmuuttaan nuoruudellaan, Kaikkonen kokemuksellaan.– Minusta kysymys on siitä, että keskusta ottaa askeleen eteenpäin. Uskaltaako keskusta mennä kohti tulevaisuutta vai jäädä tähän hetkeen? Keskustan tehtävä on luoda ennen kaikkea toivoa ihmisille. Keskusta on aina uskaltanut ottaa askeleen eteen päin, ja siitä on jälleen kerran kysymys. Minä olen seuraavan sukupolven edustaja, Kulmuni kertoi miksi hänet tulisi valita keskustan puheenjohtajaksi.– Suomi tarvitsee keskustaa. Tarvitsemme kansanliikettä, joka arvostaa työntekemistä, yrittämistä, ihmisten kehittymistä, ja jolla on sydäntä heikompiosaisille. Minulla on vahva tausta tästä liikkeestä. Periaate minulla on, että yritän kuunnella enemmän kuin julistaa. Koetan aistia, mikä on ihmisten toive siinä organisaatiossa, jota pääsen johtamaan, Kaikkonen listasi syitä oman valintansa puolesta.ei siis asiakysymyksissä eroja löytynyt puheenjohtajaehdokkaiden välillä käytännössä yhtään. Eikä irtiottoja taida olla odotettavissa.

Koska alatte tehdä pesäeroa toisiinne?





Keskusta

– Uskon, että keskustaväki osaa valinnan tehdä. Ei tässä identtisiä olla. Toki saman puolueen johtoon pyritään, automaattisesti ajatellaan monesta kysymyksestä samaan tapaan. Persoonat ovat varmasti erilaiset. Ja tausta ja kokemus ovat erilaisia. Kyllä puheenjohtaja tulee valittua, Kaikkonen vastasi.– Kyllä meillä eroavaisuuksia on tullut matkan varrella, arvo- ja talouskysymyksissä. Eutanasiaan suhtaudumme eri tavalla. Verotuksessa on erilaisia painotuksia. Minä keventäisin eläkeläisten verotusta, Kaikkonen perintöverotusta. Totta kai olemme eri sukupolvea, eri taustat, eri ikäisiä, Kulmuni totesi.Keskustan puheenjohtajaehdokkaat ovat kiertäneet muutaman viikon ajan ympäri Suomea puheenjohtajatenteissä.valitsee uuden puheenjohtajan viikon päästä lauantaina Kouvolassa.Iso osa puoluekokousedustajista tapaa pukeutua kansallispukuun puoluekokouksissa. Kaikkosella kansallispukua ei ole juuri nähty, Kulmuni kansallispukua on käyttänyt.– Kyllä Karstulan kansallispuku on. En ole sitä vuosikausiin käyttänyt, Kaikkonen kertoi.– Mahtuuko päälle, Kulmuni kysyi.– Kyllä, se itse asiassa on jopa hivenen iso. Olin silloin hivenen tukevammassa kunnossa, uskokaa tai älkää. Katsotaan. Jos tämä kisa menee äärimmäisen tiukaksi, se puku pitää kaivaa esiin, Kaikkonen heitti.– Kyllä, Perä-Pohjolan puku päällä, Kulmuni totesi omasta puoluekokousasustaan.Istuva puheenjohtaja Sipilä kertoi huhtikuun vaalitappion jälkeen jättävänsä paikkansa keskustan puheenjohtajana kesken kauden. Ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa valittavan uuden puheenjohtajan kausi kestää vajaat 10 kuukautta.Ensi kesäkuun puoluekokouksessa Vantaalla ohjelmassa on perinteiseen tapaan puheenjohtajan valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.