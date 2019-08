Politiikka

Antti Rinne keskustan ja vihreiden jatkuvasta nokittelusta hallituksesta: ”Odotan tässä nyt kuukauden”

Keskusta

Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallituksessa leimahtelee toistuvasti erityisesti vihreiden ja keskustan välillä. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen https://www.is.fi/haku/?query=antti+kurvinen myönsi tänään IS:lle puolueen kesäkokouksessa Iisalmessa, että hallituksen julkisuuskuva on ollut ristiriitainen. Kurvinen kuitenkin uskoi tilanteen tasoittuvan, kun keskustalle löytyy puheenjohtaja.Pääministeri Rinne painottaa käyneensä nokittelusta muutaman kerran keskusteluja. Hänen viestinsä on, että näkemyseroista olisi parempi keskustella hallituksen sisällä, eikä julkisuudessa.– Olen sanonut ministereille, että yksittäisten puheenvuorojen kommentointi julkisuuteen ei ole minusta kovin fiksua. En sitä itse tekisi. Odotan tässä nyt kuukauden verran, että tilanne selkeytyy myös keskustan puheenjohtajakysymyksen ympärillä. Jos tilanne sitten vielä jatkuu tällaisena, että aina silloin tällöin pulpahtaa jotain ristiriidalta näyttävää, niin meitähän ohjaa hallituksessa hallitusohjelma ja sen mukaan tulemme toimimaan.Kurvinen piti Iisalmessa epäkohteliaana sitä, että vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo https://www.is.fi/haku/?query=maria+ohisalo toivoi viikko sitten keskustan saavan selkeyttä tilanteeseensa ja puuttui siten keskustan sisäisiin asioihin. Kurvinen painotti Iisalmessa, että kyse on näkökulmaeroista puolueiden välillä, mutta mitään draamaa tilanteeseen ei liity. Rinteen mukaan hallituksen sisällä ei olekaan ”kauhean isoja ristiriitoja” hallitusohjelman suhteen.– Tiedostimme, kun hallitusohjelmaa neuvoteltiin, että meillä on pari sellaista asia­kokonaisuutta, joissa on jännitteitä puolueiden välillä. Ne liittyivät erityisesti metsäpolitiikkaan ja maahanmuuttopolitiikkaan ja niissä ne ovat nyt näkyneetkin.Yhden leimahduksia aiheutti hiljattain ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen https://www.is.fi/haku/?query=hannu+hoskonen (kesk) kritisoimalla hallituskumppaneiden näkemyksiä IS:ssä ilmastovouhotukseksi. Rinne keskusteli asiasta jälkikäteen Hoskosen kanssa. Pääministeriä ei miellytä keskustan tapa puhua ilmastonmuutoksen vastaisista toimista vouhotuksena.Kurvinen piti Iisalmessa älyttömänä Helsingin Sanomissa julkaistua artikkelia, jossa käsiteltiin lapsen hankkimatta jättämisen myönteisiä ilmastovaikutuksia. Kyse oli Lundin yliopiston tutkimusta, jossa katsotaan, että yhden lapset tuomat lisäpäästöt vuodessa vastaavat suunnilleen suomalaisen 5–6 vuoden elämisen ja kulutuksen ilmastovaikutusta.– Totta kai arjen valinnoillakin on merkitystä, mutta tämä on mennyt ihan överiksi, voisi sanoa jopa vouhotukseksi tämä homma, Kurvinen sanoi.julkaisi myös asiaan liittyvän tiedotteen ensimmäisen kokouspäivän päätteeksi. Rinne ei ole keskustelua ehtinyt seurata vaan istui maanantaipäivän lentokoneessa ja palavereissa. Hän puhui aamulla suurlähettiläspäivillä Helsingissä ja saapui iltapäivästä Reykjavikiin Pohjoismaiden pääministerien epäviralliseen kesäkokoukseen.

Synnytystalkoiden isänä, onko näkemyksenne se, että lasten hankkimista pitäisi tarkastella kestävyysvajeen vai ilmastonmuutoksen kannalta?





– Nyt sanoisin, että en ole kyllä minkäännäköinen synnytystalkoiden isä. Kysymys on kummallinen. Jos katsot historiaa vähän taaksepäin, siellä on monta muutakin, jotka ovat käyttäneet tätä samaa ilmausta. Minusta tämän keskustelun voisi jo pikkuhiljaa jättää, Rinne puhisi IS:lle Reykjavikissä.Rinne jatkoi kuvaamalla syntyvyyslukujen viime vuosikymmenien laskua ”todella ikäväksi”.– Sen takia tämä hallitus on päättänyt, että tämän vaalikauden aikana laaditaan lapsiperhestrategia, joka ulottuu toimeentuloon ja palveluihin. Ne ovat valtiotason ja kuntatason toimenpiteitä ja yhteystyössä Kuntaliiton kanssa sitä lähdetään tekemään.Rinne herätti kesällä 2017 huomiota kehottamalla suomalaisia synnytystalkoisiin. Puolueen naiset, varapuheenjohtaja Sanna Marin https://www.is.fi/haku/?query=sanna+marin etunenänässä, pitivät sanavalintaa tuoreeltaan onnettomana.Pohjoismaiden pääministerien perinteiseen kesäkokoukseen osallistuu tänä vuonna poikkeuksellisesti kunniavieraana Saksan liittokansleri Angela Merkel https://www.is.fi/haku/?query=angela+merkel . Ilmastokysymykset ovat vahvasti kokouksen asialistalla, mutta keskusteluja käydään myös muiden muassa kansainvälisistä tapahtumista ja turvallisuuspolitiikasta.

Pääministeri Rinne, miten Saksa ja Pohjoismaat voivat tiivistää yhteistyötään ilmasto- ja turvallisuuskysymyksissä?

Venäjän

– Puhutaan ilmastopolitiikasta mutta ylipäätään myöskin vapaakaupasta ja vastaavista asioista. Meillä on hyvä yhteistyö ollut Pohjoismailla Saksan kanssa tähänkin asti ja sitä tullaan jatkamaan ja tiivistämään niissä asioissa, joissa yhteisymmärrystä vahvasti löytyy.presidentti Vladimir Putin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putin saapuu keskiviikkona vierailulle Suomeen. Venäjä järjesti elokuun alussa yllättäen sotaharjoitukset Itämerellä ja Moskovassa on toistuvia mielenosoituksia paikallisvaalien alla.

Mikä on näkemyksenne näistä mielenosoituksista ja opposition kohtelusta?

– Putin tapaa Suomessa tasavallan presidentin ja heillä on agenda, jonka mukaan keskustelevat asioista. Minulla ei siihen agendaan ole mitään sanomista. Se on heidän välisensä keskustelu. Yleisesti ottaen kaikki sellainen, joka Suomen lähellä synnyttää ainakin tunnetta epävakaudesta, on tietenkin huolestuttavaa.Rinne sanoo seuranneensa Venäjän tilanteen lisäksi huolestuneena myös Hongkongin tilannetta, jossa mielenosoituksiin on osallistunut valtava määrä ihmisiä.– Maailman tilanne tällä hetkellä ylipäätään on sellainen, että pitäisi löytyä rauhoittavaa ja vakauttavaa tekijää. Toivon, että Suomi voi käyttää EU-puheenjohtajuuskautta siihen, että EU:sta entistä useammin tulee tällainen vakauttava tekijä.