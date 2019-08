Politiikka

Pettikö hallitus taas opiskelijat? Korkeakouluväki tyrmistyi valtiovarainministeriön budjettiesityksestä

Aloituspaikkoja ei voida lisätä ilman rahoitusta





”Onko mallia otettu ”vappusatasesta”?”





Kokoomusopiskelijoiden

Tiede- ja kulttuuriministeri Ylellä: Ei aio tyytyä esitykseen