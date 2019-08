Uudenmaan soten erillisratkaisun sorvaaminen alkoi, aikataulu on taas tiukka – Rinne: ”Jos se ei ole selvä, tämä sote-juna etenee”

Politiikka

Uudenmaan soten erillisratkaisun sorvaaminen alkoi, aikataulu on taas tiukka – Rinne: ”Jos se ei ole selvä, tä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudenmaan kunnat esittelivät oman mallinsa jo keväällä

Aikataulu ja perustuslaki taas haasteina

Vapaavuori uskoi yhteistyön lähtevän sujumaan