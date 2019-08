Nyt avautuvat erityisavustajat – Li Anderssonin perustelu avustajamäärän kasvattamiselle hämmästyttää: ”Pyllylleen menevä suunta”

Politiikka

, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson https://www.is.fi/haku/?query=li+andersson perusteli https://yle.fi/uutiset/3-10921266 Ylelle avustajien määrän lisäämistä lainvalmistelun tason parantamisella.Pitkään avustajatehtävissä työskennellyt henkilö pitää Anderssonin lausuntoa erikoisena.– Nimenomaan lainvalmisteluun avustajien ei pitäisi sotkeentua. Enemmänkin avustajilla on työllistävä vaikutus virkakuntaan, kun he vievät ministerin toiveita ja pyyntöjä eteenpäin.Toinen pitkäaikainen poliittinen taustavaikuttaja katsoo, että ”argumentit, joiden mukaan avustajien määrän kasvattamisella voitaisiin parantaa lainsäädäntöä tai poliittista ohjausta, ovat höpöhöpöä”.– Lainsäädännön tekevät virkavastuulla olevat virkamiehet, poliittiset avustajat eivät ole koskaan kirjoittaneet pykäliä. Tämä on pyllylleen menevä suunta, taustavaikuttaja tuhahtaa.IS:n haastattelema, niin ikään pitkään avustajatehtävissä toiminut henkilö sanoo, ettei lainvalmistelu toimi, jos virkamiehet eivät tiedä, mitä tavoitellaan.– On asioita, joissa poliittista keskustelua tarvitaan enemmän, esimerkiksi verotuksessa. On sovittu yksi tai kaksi virkettä, mutta hallituksen esitykset eivät voi perustua yhteen tai kahteen virkkeeseen. Toisaalta roolijako on tärkeä, avustaja ei kirjoita hallituksen esityksiä.Pääministeri Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) on perustellut https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/fe94402e-9b32-43d0-82b3-428427d487e7 Iltalehdelle avustajakoneiston kasvattamista Suomen EU-puheenjohtajakaudella, joka edellyttää Rinteen mukaan ”työssä jaksamisen näkökulmasta riittäviä resursseja”.Puolivuotinen EU-puheenjohtajakausi on IS:n haastatteleman taustavaikuttajan mukaan keinotekoinen perustelu avustajien määrän lisäämiselle.– EU:ssa on välikausi eikä siellä ole mitään toimeenpanemista. Meillä on valtavan osaava EU-sihteeristö.lisäämistä perustellaan siis myös inhimillisillä syillä, jaksamisella.Yksi avustaja katsoo, että isompi avustajamäärä tarkoittaa sitä, ”ettei kukaan kuole työtaakkansa alle, vaikka olisi hommissa koko hallituskauden ajan”.– Kaikki pystyvät elämään täysipainoista elämää työn lisäksi. Ihmiset ovat olleet väsyneitä aikaisemmilla hallituskausilla, se on monesti viikonloppuihin, iltoihin ja öihin ulottuvaa työtä ja rasittaa avustajien perheitä.Perustelu ei vakuuta täysin haastateltavaa, jolla on pitkä tausta avustajatehtävistä.– Poliittinen avustaminen ja politiikka voi olla 24/7, halusi tai ei. Jos halutaan inhimillisiä työpäiviä, se perustelu pitää sanoa julkisuuteen eikä mennä sen taakse, että parannetaan lainvalmistelua.jaksaminen nousi tapetille viime hallituskaudella, kun työ- ja oikeusministeri Jari Lindström https://www.is.fi/haku/?query=jari+lindstrom (sin) uupui työtaakkansa alle. Ministereiden määrää lisättiinkin kolmella Juha Sipilän https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) hallituskauden puolivälissä.Sipilän hallitus päätti alun perin karsia avustajia uskottavuussyistä. Sipilän kauden lopussa erityisavustajia ja valtiosihteereitä oli yhteensä 47, kun Rinteen hallituksessa avustajia on yhteensä 85.– Sipilän kauden alussa jouduttiin leikkaamaan monista asioista ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden näkökulmasta ajateltiin, että ei voi olla yhtä osa-aluetta, johon ei puututa lainkaan, IS:llä kerrataan.

