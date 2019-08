Mika Lintilä keskustan kannatuskriisin syistä: ”Emme osanneet rakentaa toista tuotantokautta – Suomi kuntoon mutta miksi?”

Politiikka

Mika Lintilä keskustan kannatuskriisin syistä: ”Emme osanneet rakentaa toista tuotantokautta – Suomi kuntoon m

Keskustan

puheenjohtajakisaa on moitittu laimeaksi, eikä puheenjohtajaehdokkaiden välillä ole juuri eroja.Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen https://www.is.fi/haku/?query=petri+honkonen vaati maanantaina tiedotteessaan ”laajempaa keskustelua” ja valitteli, että kepun ”herrat” eivät vaivaudu osallistumaan keskusteluun.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä, olet varmaan yksi kepun herroista – mistä keskustan kannatuskriisi johtuu?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy