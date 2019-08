Kommentti: Ilmastoväittely on muuttumassa yhä repivämmäksi – vihreät ja perussuomalaiset keräävät suurimman hyödyn

Politiikka

Kommentti: Ilmastoväittely on muuttumassa yhä repivämmäksi – vihreät ja perussuomalaiset keräävät suurimman hy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleisökysymys

Vihreiden

Torstaina

Ilmastoväittely

Taalas