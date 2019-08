Näkökulma: Poliittinen keskusta on kriisissä – syynä kaikesta vauraudesta ja hyvinvoinnista huolimatta synkeä tulevaisuudenkuvamme

Politiikka

Näkökulma: Poliittinen keskusta on kriisissä – syynä kaikesta vauraudesta ja hyvinvoinnista huolimatta synkeä

Vielä

Vanha totuus keskustahakuisen politiikan siunauksellisuudesta ei enää pidäkään paikkaansa.

Vuosituhannen

Nykyisin

Keskustahakuinen politiikka toimi hyvinä aikoina, silloin kun suomalaisella keskiluokalla oli vielä kohtalainen usko tulevaisuuteen.

Kokoomus

Ilmastoahdistus