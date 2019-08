Keskustan Hoskonen haukkui hallituskumppaneiden ilmastopolitiikan – Rinne myöntää jännitteet: ”On tiettyjä asioita, jotka täytyy klaarata porukalla kuntoon”

Politiikka

Keskustan Hoskonen haukkui hallituskumppaneiden ilmastopolitiikan – Rinne myöntää jännitteet: ”On tiettyjä asi

Ympäristövaliokunnan

Pääministeri

uusi puheenjohtaja Hannu Hoskonen https://www.is.fi/haku/?query=hannu+hoskonen (kesk) haukkui https://www.is.fi/politiikka/art-2000006196604.html tiistaina suorasanaisesti keskustan hallituskumppaneiden ilmastopolitiikan.– Tämä ilmastovouhotus on karmeinta populismia, mitä olen poliittisen urani aikana nähnyt ja kuullut. Ilmastopolitiikka on tietyn poliittisen linjan hyväksikäyttämä työväline, ei mitään muuta, Hoskonen purkautui ja viittasi ”koviin aktivisteihin”, joita löytyy hänen mukaansa vihreistä, vasemmistoliitosta ja jonkin verran myös demareiden joukosta.Hoskonen kritisoi esimerkiksi vaatimusta avohakkuiden kieltämisestä ja väitti, että metsien hakkuita voitaisiin lisätä.Hoskonen nosti tikun nokkaan erityisesti ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen https://www.is.fi/haku/?query=krista+mikkosen (vihr) ja väitti, että ”vastuuttomilla puheilla on luotu ilmapiiri, jossa metsäyhtiöt eivät halua enää investoida Suomeen”. Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) sanoi keskiviikkona Kesärannassa politiikan toimittajia tavatessaan, että hän ei kutsuisi Hoskosen lausuntoja irtiotoksi, vaan osoitukseksi ”erilaisten mielipiteiden kirjosta” hallituksessa.– Jännitteet tunnistettiin hallitusneuvotteluissa, meillä on metsäpolitiikassa tiettyjä asioita, jotka täytyy nyt klaarata porukalla kuntoon, Rinne kommentoi.

Riittääkö puuta kaikkiin selluhankkeisiin?

Hoskonen

– Ensin täytyisi tietää, mitä selluhankkeita on toteutumassa, nehän ovat yritysten liiketoimintapäätöksiä, jotka täsmentyvät vuosien mittaan ja näkemykseni on, että jos joku hanke lähtee toteutumaan, on varmasti toimintoja, jotka eivät jatku ja puun käyttö metsän osalta täsmentyy kokonaisuuden perusteella. Voi olla, että uusi hanke lähtee liikkeelle ja joitakin toimintoja jää pois, Rinne tasapainotteli.kertoo IS:lle käyneensä keskiviikkona Rinteen kanssa keskustelun Rinteen aloitteesta.– Sain ryhmän kautta tietoa, että pääministeri haluaisi keskustella. Soitin hänelle aamulla ja käytiin reilu, hyvä keskustelu ilman mitään negaatioita. Keskustelun sisältöön en ota kantaa.

Puhdistiko keskustelu ilmaa tai selvensikö se kokonaisuutta?

Keskustan