Keskustan Hannu Hoskonen haukkuu hallituskumppaneiden ilmastopolitiikan: ”Karmeinta populismia, mitä olen nähnyt”

Keskustan Hannu Hoskonen haukkuu hallituskumppaneiden ilmastopolitiikan: ”Karmeinta populismia, mitä olen nähn

Ilmasto- ja erityisesti metsäpolitiikka

aiheuttaa suuria jännitteitä pääministeri Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallituksen sisällä.Jännitteet purskahtivat https://www.is.fi/politiikka/art-2000006128104.html pintaan jo Säätytalon hallitusneuvotteluissa ja hallituksen nimittämispäivänä 6. kesäkuuta keskustalaiset närkästyivät https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006133932.html ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkoselle https://www.is.fi/haku/?query=krista+mikkoselle (vihr) tämän ilmoitettua, ettei Suomessa riitä puuta kaikkiin sellutehdashankkeisiin.Nyt arvostelua jatkaa ympäristövaliokunnan tuore puheenjohtaja Hannu Hoskonen https://www.is.fi/haku/?query=hannu+hoskonen (kesk), joka nostaa tikun nokkaan erityisesti Mikkosen, jonka kanssa hän edustaa samaa Savo-Karjalan vaalipiiriä.– Tämä ilmastovouhotus on karmeinta populismia, mitä olen poliittisen urani aikana nähnyt ja kuullut. Lapsetkin on otettu pelottelukampanjaan mukaan yhdeksi työvälineeksi. Ilmastopolitiikka on tietyn poliittisen linjan hyväksikäyttämä työväline, ei mitään muuta, Hoskonen purkautuu ja viittaa ”koviin aktivisteihin”, joita löytyy hänen mukaansa vihreistä, vasemmistoliitosta ja jonkin verran myös demareiden joukosta.Hoskonen pitää ilmastonmuutosta tosiasiana, mutta sanoo, ettei hän ”hyväksy järjetöntä kiihkoa”, jota hänen mukaansa ilmentää esimerkiksi ajatus avohakkuiden kieltämisestä. Kansalaisaloite avohakkuiden kieltämiseksi ja lopettamiseksi valtion metsissä on etenemässä https://yle.fi/uutiset/3-10364694 eduskunnan käsittelyyn, ja myös Mikkonen on ollut https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/11/krista-mikkosen-puhe-puoluevaltuuskunnassa-17112018 sitä mieltä, että avohakkuut tulee siirtää historiaan.– Avohakkuita ollaan kieltämässä, mutta seuraavassa lauseessa vaaditaan puurakentamisen lisäämistä. Mistä ne tukit tulevat? Ne tulevat avohakkuista lähes kaikki. Ei mitään tolkkua, Hoskonen päivittelee.– Mikkonen on toistanut, että ratkaisu ilmastonmuutokseen on metsien suojeleminen, mikä on nimenomaan suurin virhe, jonka voi tässä tilanteessa tehdä, museoida metsät. Se johtaa siihen, että hoitotoimenpiteet lopetetaan. Yritin 25 vuotta kestäneellä metsämiesurallani korjata jatkuvan kasvatuksen seurauksia. Jos ei uudisteta, laho leviää – terve puu kestää erilaisia sienitauteja ja hyönteistuhoja, Hoskonen, entinen metsätalousinsinööri, sanoo.Hoskosen mukaan Suomessa on edelleen isot määrät metsäalueita, joita ei ole harvennettu.– Ne ovat valtavan tiheitä ja menossa pilalle, reilu miljoona hehtaaria vaatisi välittömästi harvennustoimenpiteitä, Hoskonen väittää.isoon kiistanaiheeseen, hakkuumääriin. Viime vuonna Suomen metsistä hakattiin runkopuuta 78 miljoonaa kuutiota – Luken mukaan kyse oli https://www.luke.fi/uutiset/runkopuuta-kaatui-2018-enemman-kuin-koskaan/ ennätysmäärästä – josta 89 prosenttia meni metsäteollisuuden käyttöön.Ministeriölähteen mukaan kokonaispoistuma oli 94 miljoonaa kuutiota, kun mukaan lasketaan muun muassa hakkuutähteeseen jäänyt runkopuu.Hoskonen tähdentää, että Suomessa hakataan huippuvuotenakin ”20–30 miljoonaa mottia alle vuotuisan kasvun ja joka vuosi syntyy hakkuusäästöä eli hiilinielu ja hiilivarasto kasvaa koko ajan”.– Meillä kasvaa metsät suurin piirtein 110 miljoonaa mottia. Vaikka otetaan luontainen poistuma päältä, kasvun ja hakkuun ero on valtava, noin 30 miljoonaa mottia.

Kuinka paljon metsää voidaan mielestäsi hakata?

– Tällä hetkellä 85 miljoonaa (kuutiota vuodessa) on teoreettinen maksimi. Ensi vuosikymmenellä, kymmenen vuoden kuluttua, monien tutkijoiden mukaan voidaan mennä yli 90 miljoonan motin, kun metsien kasvu kiihtyy koko ajan, minkä muun muassa valtakuntien metsien inventointitiedot osoittavat.

Entä LULUCF-asetus? Luken apulaisprofessorin Aleksi Lehtosen mukaan Suomi joutuu maksumieheksi, jos hakkuita lisätään merkittävästi. Eikö sakkolappua Euroopasta tarvitse pelätä?

