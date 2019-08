Politiikka

MT: Kaikkosen ja Kulmunin kannatus liki tasan keskustan puheenjohtajakisassa

6.8. 17:47

Keskustan puheenjohtajavaalin kärkiehdokkaat Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni ovat käytännössä tasoissa tasan kuukausi ennen ylimääräistä puoluekokousta, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä mielipidetiedustelusta.

Kaikkosta kannattaa 41 prosenttia ja Kulmunia 40 prosenttia keskustaa äänestävistä vastaajista. Puheenjohtajan valitsevat keskustan puoluekokousedustajat.



Koko kansan keskuudessa Kaikkonen on suositumpi. Hänen kannatuksensa on 27 prosenttia ja Kulmunin 22 prosenttia.



Kyselyn toteutti Kantar TNS Maaseudun Tulevaisuuden tilauksesta, ja kyselyyn osallistui 1 094 vastaajaa heinä-elokuun vaihteessa. Tulosten virhemarginaali on koko kansan vastausten osalta kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.