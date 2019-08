Politiikka

Sellu­hankkeita puolustaneen Katri Kulmunin puoliso on metsä­teollisuuden lobbari – Kulmuni ei näe asiassa jää

puheenjohtajaksi pyrkivä elinkeinoministeri Katri Kulmuni https://www.is.fi/haku/?query=katri+kulmuni ei usko törmäävänsä esteellisyysongelmiin sen vuoksi, että hänen puolisonsa Jyrki Peisa https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+peisa työskentelee sektorijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä metsäteollisuuden etuja vaalivassa Metsäteollisuus ry:ssä.– Ennen kuin minut nimitettiin valtioneuvoston jäseneksi, hänen työtehtäviään Metsäteollisuus ry:ssä muutettiin. Hän ei vastaa niistä teemoista, joiden parissa itse työskentelen työ- ja elinkeinoministeriössä, Kulmuni kommentoi IS:lle tiedotustilaisuutensa yhteydessä perjantaina.Uudet ministerit nimitettiin tehtäviinsä 6. kesäkuuta. Metsäteollisuus ry tiedotti https://www.metsateollisuus.fi/uutiset/muutoksia-metsateollisuus-ryn-johdon-vastuualeissa/ päivää aiemmin, että Peisa vastaa jatkossa kauppapolitiikan lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloihin kytkeytyvästä edunvalvonnasta.toimitusjohtaja Timo Jaatinen https://www.is.fi/haku/?query=timo+jaatinen kertoi https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/sellutehtaita-puolustaneen-katri-kulmunin-puoliso-on-metsaalan-lobbari-miehen-tehtavankuvaa-muutettiin-ministerinimityksen-jalkeen/823036/ asiasta aiemmin uutisoineelle Kalevalle, että Peisan vastuutehtäviä muutettiin, koska ”asia voitaisiin nähdä poliittisesti ongelmallisena, vaikka tässä ei juridista ongelmaa olekaan”. Metsäteollisuus ry:n viestintäjohtaja Mika Mäkinen https://www.is.fi/haku/?query=mika+makinen puhuu ”tuplavarmistuksesta”.Peisa siirtyi 2017 metsäteollisuuden lobbariksi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+tiilikaisen (kesk) erityisavustajan tehtävästä. Tätä ennen Peisa toimi Bioenergia ry:n toimitusjohtajana.Peisa lahjoitti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Kulmunin kampanjaan 6 000 euroa.

Matti Vanhasen toimiessa pääministerinä jääviyskysymyksistä nousi iso keskustelu. Oletko käynyt puolisosi asemasta varmuuden vuoksi keskustelua oikeuskanslerin kanssa?

– Tietenkin asioiden kanssa täytyy olla tarkkana ja olla avoin, ja siksi olemme kertoneet, missä puolisoni on töissä ja minkälaisista työtehtävistä hän vastaa ja ne eivät siis ole hallinnonalallani, Kulmuni alleviivaa.

Mutta oikeuskanslerin kanssa et ole asiasta keskustellut?

