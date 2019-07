Politiikka

Taksiliiton toimitusjohtaja lyttää taksi­uudistuksen: ”Luvan voi saada, vaikka olisi tappanut naapurinsa”

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen, mitkä ovat taksiuudistuksen keskeiset ongelmat – vai onko niitä?

– Onhan kaikessa jotain hyvääkin, mutta keskeinen ongelma on se, että kertaheitolla vapautettiin kaikki säännellyt asiat. Aikaisemmin oli määrällinen sääntely, mutta lisäksi oli asemapaikka eli paikka, mistä liikennettä tuli harjoittaa, ajovelvoite, päivystysvelvoite ja vahvistettu ydintaksa. Kun kaikista näistä luovuttiin, tilanne meni hyvinkin sekaisin.– Aikaisemmin liikenneluvat myönnettiin pääsääntöisesti kuljettajakokemuksen perusteella, alalle tultiin kisälli–mestari-järjestelmällä, nyt liikenneluvan saa käytännössä kuka tahansa, mikä on tuonut markkinoille paljon uusia toimijoita, joilta puuttuu peruskysymyksienkin osaaminen, joista oleellisin on veronmaksu- ja muiden yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen. Veronmaksusta laistetaan, kun autossa ei ole taksamittari- tai kassakonepakkoa.

Puhutaanko siis harmaasta taloudesta?

– Alan arvonlisäverovelvollinen liikevaihto on pienentynyt joka kuukausi, viimeisimmät tilastot ovat maaliskuulta. Yritysten määrä on kasvanut, liikennelupia on jaettu tuhansia ja viime syksy oli hyvin voimakasta kysynnän kannalta, joten liikevaihdon olisi pitänyt kasvaa eikä pienentyä, kyllä se viittaa siihen, että siellä sitä harmaata taloutta on.

Kun ei ole taksamittaripakkoa, jää siis kuskin varaan, miten kyyti rekisteröidään?

– Kuitinantopakko meillä on olemassa, kuitissa pitää olla Y-tunnus, maksuperusteet, päiväykset, mutta sen voi kirjoittaa vaikka ruutupaperille. Sitä kirjanpitoa ei pysty kukaan jälkikäteen selvittelemään.

Miten Suomen vuoden voimassa ollut järjestelmä vertautuu Ruotsin taksijärjestelmään?

– Ruotsissa tehtiin taksiuudistus 1990, ja he ovat korjanneet järjestelmäänsä seuraavat 30 vuotta. Hyppäsimme aika lailla sinne, mistä he aloittivat. Toivottavasti otamme oppia ruotsalaisista. Ruotsissa takseissa on pakko olla tällä hetkellä taksamittari.

Juuri olin viime viikonloppuna Tukholmassa, ja taksikyytien hinnat perustuivat suulliseen sopimukseen. Maksut haluttiin ottaa käteisellä.

– Jos ajot olisi ajettu taksimittarilla, tieto olisi mennyt automaattisesti eteenpäin verottajalle. Nytkin sinne kertyy tieto, että autolla on ajettu, mutta maksutietoa ei voi kertyä, kun ei sitä ole sinne mittariin laitettu. Tässä tapauksessa pystyttiin oikaisemaan, mutta jos yhdestä autosta tulee kovin paljon matkatietoja, joihin ei liity maksutietoja, niin verottajalla herää mielenkiinto.

Onko Suomen nykyinen taksijärjestelmä mielestäsi villimpi kuin Ruotsin taksijärjestelmä?

– On, on, on, on, kaikki on auki, mitä vaan saatiin. Kaikkien autojen pitäisi olla rekisteröityjä ammattimaiseen liikenteeseen ja kaikkien yrittäjien pitäisi maksaa yhteiskuntavelvoitteensa, mutta se on aika pitkälle yrittäjän moraalista kiinni, mitä maksaa. Meillä on Helsingissä yrittäjiä, jotka toimivat jo kolmannella Y-tunnuksella, ensin on aloitettu yhdellä ja jätetty kaikki maksamatta, siirrytty seuraavaan Y-tunnukseen ja jätetty kaikki taas maksamatta ja nyt ajetaan jo kolmannella tunnuksella.

Mitä taksilainsäädännössä pitäisi ensisijaisesti muuttaa?

– Kassakonekysymys on ensimmäinen, pitää saada autoon järjestelmä, jolla pystytään varmistamaan, että yhteiskunnan velvoitteet tulee hoidettua niin, että kilpailutilanne on tasapuolinen. Jos joku jättää maksunsa maksamatta, toisen on vaikea kilpailla maksut hoitamalla taloudellisesti.– Takseista on tehtävä ehdottomasti tunnistettavia. Taksivalo ei ole pakollinen, kaikki rehelliset yrittäjät tietysti haluavat tehdä autonsa tunnistettavaksi, mutta pimeää liiketoimintaa tekevät eivät halua tulla tunnistetuiksi. Ja autolla ja yrittäjällä pitää olla jokin yhteys, ei voi olla niin, että Matilla https://www.is.fi/haku/?query=matilla on liikennelupa ja Tepolla https://www.is.fi/haku/?query=tepolla auto ja hommaa lähdetään pyörittämään ilman, että niillä on mitään yhteyttä.– Ja kyllä liikenneluvan myöntämisen ehtoja pitäisi tarkastella; jos on liikaa ylinopeuksia tai lepoaikalainsäädännön rikkomisia, ei voi saada taksiliikennelupaa, mutta luvan voi saada, vaikka olisi tappanut naapurinsa. Onhan tämä kummallinen tilanne.

Ei kai murhataustalla ole kuskeja liikenteessä kuitenkaan?

– Henkeen ja terveyteen liittyvät rikokset eivät estä taksiliikenneluvan saamista, ne estävät kuljettajana toimimisen, mutta ei yrittäjänä toimimista. Jos ajatellaan, että olen yrittäjä ja elämääni sopii, että ihmisiä voi tappaa tai raiskata, niin minkälaiset arvot siellä yrityksessä on ja minkälaiset yritykset siellä on työntekijöiden valinnassa ja toiminnassa?