Kaikkonen ja Kulmuni vastaavat Vanhasen vaalikoneeseen – Kaikkonen: ”Minun keskustaani mahtuvat Pride-marssien ystävätkin”

Kaikkonen ja Kulmuni vastaavat Vanhasen vaalikoneeseen – Kaikkonen: ”Minun keskustaani mahtuvat Pride-marssien

Eduskunnan puhemies, keskustan ex-puheenjohtaja Matti Vanhanen https://www.is.fi/haku/?query=matti+vanhanen listasi https://www.suomenmaa.fi/blogit/vanhasen-vaalikone-ehdokkaille-6.21.524492.ca12e94f04 Suomenmaan blogissa maanantaina keskustan puheenjohtajaehdokkaille 24 kysymystä.IS poimi Vanhasen ”vaalikoneesta” kolme kysymystä ja esitti ne keskustan puheenjohtajaehdokkaille eli Antti Kaikkoselle https://www.is.fi/haku/?query=antti+kaikkoselle ja Katri Kulmunille https://www.is.fi/haku/?query=katri+kulmunille

Vanhanen: Santeri Alkio – erityisesti romaaneissaan patistaa surkeaa elämää viettäviä ottamaan itseään niskasta kiinni, menemään maatalouskurssille ja tarttumaan lapioon ojien avaamiseksi ja vasaraan rikkoutuneen ladon oven korjaamiseksi. Miten tämä omatoimisuutta ja itsekasvatusta korostava alkiolaisuus istuu nykyaikaan, jossa kaikessa huudetaan valtiota ja veronmaksajien rahoja apuun?

– Istuu hyvinkin. Katson, että terveellä, työikäisellä ja työkykyisellä ihmisellä täytyy olla joku vastuu omasta toimeentulostaan. Tällä hetkellä myös avoimia työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin aikoihin.– Mutta selvää on sekin, että yhteiskunnan on hyvä olla tarpeen mukaan apuna siinä, että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat kohtaavat.– Yhteiskuntaa tarvitaan kyllä tukemaan erilaisia heikompiosaisia, kuten pieneläkeläisiä, sairaita, vanhuksia ja vammaisia.– Keskustalaiseen aatteeseen kuuluu se, että yritetään aina omatoimisesti mennä elämässä eteenpäin, sivistää itseään ja ollaan yritteliäitä. Keskustalaisuuteen kuuluu myös se, että heikoimmista huolehditaan.– Valtio ei voi olla kenenkään paras kaveri. On itsestäänselvää, että monet ongelmat ratkeavat nopeammin itse vastuuta ottamalla.– Tekisin eron sen osalta, että käytetäänkö julkisia varoja etuuksien maksamiseen vai hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin. Omatoimisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että juuri palvelut ovat kunnossa.

Vanhanen: Jaatko peukkuja ja kommentteja samana viikonloppuna sekä sadantuhannen ihmisen Pride-kulkueesta että 80 000 ihmisen lestadiolaisen liikkeen Suvipäivistä?

– Olen varmasti molempia peukuttanutkin. Minun keskustaani kyllä hyvin mahtuu niin Suviseuroilla kävijät kuin Pride-marssien ystävätkin. Ihmiset ovat arvoistaan, ihanteistaan ja vakaumuksistaan riippumatta yhtä arvokkaita, aivan jokainen.– On ymmärrettävä, että liikkeessämme on monella tapaa ajattelevia. Keskusta voi olla iso liike, vain jos kansanliikkeeseen mahtuu monenlaisia ääniä, mielipiteitä ja moniarvoisuutta.– Monet arvokysymykset ovat syvästi henkilökohtaisia ja siksi niistä politiikassa puhutaankin omantunnon kysymyksinä. Emme tule ikinä toimimaan keskustelukanava eri tavalla ajattelevien välillä, mikäli emme salli erilaisia mielipiteitä liikkeemme sisällä.– Joistakin asioista voi olla eri mieltä ja ajattelen, että ihmisyyteen kuuluu myös erilaisten mielipiteiden arvostus ja kunnioitus.

Vanhanen: Miten vakuutat äänestäjän siitä, että monivuotinen nurmi ja siitä ravintoa tuottava märehtijä on ilmaston kannalta hyväksyttävä? Entä kasvisten ystävän siitä, että Itämeren kalan syönti on ympäristöteko parhaasta päästä?

– Kotimainen naudanliha on ilmaston kannalta selvästi parempi vaihtoehto kuin vaikkapa brasilialainen tuontiliha.– Meillä riittää puhdasta vettä ja Suomessa käytettävä nurmirehu on ympäristön kannalta hyvä juttu. Nurmi vähentää vesistöjen fosforikuormaa ja sitoo hiilidioksidia. Nauta puolestaan muuttaa nurmen ihmiselle arvokkaaksi proteiiniksi. Kannattaa suosia kotimaista ruokaa.– Ruoka on jokaiselle kansakunnalle tärkeä omavaraisuuskysymys. Kannustan ihmisiä syömään sesonkien mukaan lähellä tehtyjä kotimaisia tuotteita.– Suomalainen naudanliha peittoaa esimerkiksi brasilialaisen tuontilihan mennen tullen sekä laadussa että ympäristön kannalta.