Katri Kulmuni vaati syksyllä miljoona-avustusta johtamalleen Suomi–Venäjä-seuralle – ”Pidän kansalaisjärjestöjen rahoitusta yleisesti tärkeänä”

Politiikka

Katri Kulmuni vaati syksyllä miljoona-avustusta johtamalleen Suomi–Venäjä-seuralle – ”Pidän kansalaisjärjestöj

Keskustan

Suomi–Venäjä-seura

puheenjohtajaksi pyrkivä Katri Kulmuni https://www.is.fi/haku/?query=katri+kulmuni toimi Suomi–Venäjä-seuran puheenjohtajana 28.11.2015–9.6.2019.Kulmuni huolestui Suomi–Venäjä-seuran puheenjohtajana toimiessaan määrärahaleikkauksista ja vaati https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/TAA_258+2018.pdf syksyllä 2018 tekemässään talousarvioaloitteessa seuralle peräti 1 075 000 euron määrärahaa.Taustalla oli edellisen hallituksen Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terhon (sin) aikomus https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ystavyysseuroille-yli-2-miljoonaa-euroa jakaa määrärahoja tasapuolisemmin ystävyysseurojen välillä.Terho esitti Suomi-Venäjä-seuralle 915 000 euron pottia ja toi esiin, että Suomi–Venäjä-seura on saanut vuosittain puolet ystävyysseuroille jaettavasta 2,1 miljoonan euron määrärahasta.Esimerkiksi Suomi–Amerikka Yhdistysten Liitto ry sai https://minedu.fi/documents/1410845/4023071/2019+Ystavyysseurat.pdf/f0423b11-4501-5e02-8f0b-f8e92aefd427/2019+Ystavyysseurat.pdf.pdf tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriöltä Suomen ja Yhdysvaltain välisten ystävyyssuhteiden vahvistamiseen 150 000 euroa.Eduskunta hylkäsi Kulmunin aloitteen, mutta eduskunta lisäsi momentille muut avustukset yhteensä 200 000 euroa. Lisäys huomioon ottaen Suomi–Venäjä-seuran kokonaisavustus tälle vuodelle on 1 115 000 euroa.pääsi lisäyksen jälkeen lähestulkoon samalle tasolle kuin vuonna 2017, jolloin ystävyysseuralle myönnettiin 1 139 000 euron valtionapu.

Katri Kulmuni, miten perustelet yli miljoonan euron määrärahapyyntöäsi Suomi-Venäjä-seuralle? Onko ylipäätään perusteltua, että Suomi–Venäjä-seura saa puolet ystävyysseuroille myönnettävistä valtionavuista?

Talousarvioaloitteessaan