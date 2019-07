Politiikka

Kansanedustajat ajoivat yli 10 000 km kuukaudessa taksilla – kotiavainten unohtumisesta 88 euron lasku





Keskustan

Miehet jyräävät taksikortin käytössä





Unohtuneet avaimet





Lyhin matka: 2 minuuttia





Viiden tunnin outo taksimatka

Juuso





”Kokouksia pidetään, silloin kun pidetään”