Sdp:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Husu Husseinin Twitter-purkauksesta: ”ei ollut rakentavaa tai kauhean harkittua”

Politiikka

Sdp:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Husu Husseinin Twitter-purkauksesta: ”ei ollut rakentavaa tai ka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hussein

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006182068.html





Oliko eilisen twitti päivitykseni liikaa sulle? Tässä vielä konkreettisemmin sellaisen. Kaikki Persut ja niiden äänestäjät/kannattajat ovat rasisteja. Yes i said it. Kaipaat todisteita? Katso teidän historia ja miten olette tulleet valituksi Suomen toiseksi suurimakx puolueeksi? — Husu Hussein (@husu78) July 19, 2019 https://twitter.com/husu78/status/1152172072283410432?ref_src=twsrc%5Etfw

Heinäluoman

Perussuomalaisten