IS kysyi Hussein al-Taeelta koulutuksesta huhtikuussa, näin hän vastasi – Varsovan yliopistosta saatu vahvistus osoittaa väärät tiedot

Politiikka

IS kysyi Hussein al-Taeelta koulutuksesta huhtikuussa, näin hän vastasi – Varsovan yliopistosta saatu vahvistu

Varsovan yliopistosta kerrottiin IS:lle toukokuussa, että Hussein al-Taee on suorittanut kahden sijaan vain yhden tutkinnon. Myös al-Taee vahvisti IS:lle keväällä, että hänellä on Varsovasta yksi maisterin tutkinto.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsovan









Ilta-Sanomat

Kohu Sdp:n kansanedustajan Hussein al-Taeen https://www.is.fi/haku/?query=hussein+al-taeen ympärillä jatkui välittömästi, kun hänen yli 2,5 kuukautta jatkunut sairauslomansa päättyi sunnuntaina. Iltalehti https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/92318724-0883-4f5f-bb76-16b104acd646 kertoi maanantaina al-Taeen ilmoittaneen vääriä tietoja koulutuksestaan ja vähintään kaunistelleen ansioluetteloaan.IS selvitti al-Taeen ilmoittamia tietoja tutkinnoista jo huhtikuussa. Al-Taeen LinkedIn-sivuilta 30. huhtikuuta otetussa kuvakaappauksessa mainittiin, että hänellä olisi kaksi maisterintutkintoa (master’s degree) Varsovan yliopistosta; toinen vuosilta 2013–2014 johtamisesta (management) ja toinen vuosilta 2014–2016 kansainvälisistä suhteista sekä Yhdysvaltoihin liittyvistä opinnoista (international relations, American studies, US foreign policy, US relations).Tiedot eivät pidä paikkaansa.yliopistosta vahvistettiin Ilta-Sanomille, että al-Taee on suorittanut heillä kahden sijaan vain yhden loppututkinnon, sen kansainvälisen liiketalouden ohjelmassa.Varsovan yliopiston opiskelija-asioiden toimiston johtaja Agnieszka Kaczmarska https://www.is.fi/haku/?query=agnieszka+kaczmarska vahvisti 17. toukokuuta Ilta-Sanomille, että al-Taee on valmistunut kansainvälisen liiketalouden (International Business Program) ohjelmasta johtamisen tiedekunnasta heinäkuussa 2017.Al-Taee ei ole siis yliopiston mukaan valmistunut johtamisesta (management) vuonna 2014.Al-Taee ei myöskään ole valmistunut kansainvälisistä suhteista sekä Yhdysvaltoihin liittyvistä opinnoista (international relations, American studies, US foreign policy, US relations) eikä vuonna 2016.Kaczmarskan mukaan al-Taee hyväksyttiin Varsovan yliopistoon taloustieteiden opiskelijaksi (Economics Program) kauppatieteiden tiedekuntaan lukuvuodeksi 2013–2014, mutta al-Taee luopui opiskelupaikastaan jo vuoden 2013 syyskuussa.Seuraavana lukuvuonna 2014–2015 al-Taee puolestaan hyväksyttiin opiskelijaksi Amerikan tutkimuksen keskukseen (American Studies Center of the University of Warsaw), mutta hänen nimensä poistettiin Kaczmarskan mukaan keskuksen listoilta syyskuussa 2015.Tämän lisäksi al-Taee kertoi Iltalehden mukaan tehneensä loppututkinnon kansainvälisistä suhteista ja diplomatiasta Lincolnissa Britanniassa. Lincolnilta Iltalehdelle tulleen vastauksen mukaan al-Taee opiskeli kuitenkin koulussa kansainvälistä johtamista (International Management).kysyi al-Taeelta tämän opinnoista huhtikuun lopulla. Näin keskustelu tuolloin eteni:

Olet suorittanut kertomasi mukaan maisterin tutkinnon Varsovan yliopistossa vuosina 2014-2016. Aloitit työskentelyn CMI:ssä syyskuussa 2014. Miten sait suoritettua tutkinnon työn ohessa niin lyhyessä ajassa?

– Tein maisterin, kaikki kurssit Varsovassa ja lopputyön viimeistelyn lähetin täältä ja kun lopputyö oli viimeistelty, sain paperit. Minulla on siis kauppatieteiden maisterin tutkinto Varsovan yliopistosta. Suoritin opintojen ohessa aika paljon erilaisia kursseja, joissa oli myös kansainvälisiä suhteita, al-Taee kommentoi IS:lle keväällä.

Mutta sinulla on siis yksi maisterin tutkinto ja se on kauppatieteistä?

Al-Taee