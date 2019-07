Politiikka

Kansanedustaja Hussein al-Taee palasi sairauslomalta töihin: ”Kyllä minua edelleen painaa se virhe, minkä tein

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





En ole pyytänyt ketään valehtelemaan

Halusin nähdä asiaa eri kanteilta

Aito muutos tapahtuu askel kerrallaan