Politiikka

Ville Niinistö paljastaa Brysselissä – oli vähällä jättää politiikan kokonaan: ”Mietin vakavasti”

Eero Heinäluoma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso jutun pääkuvan paikalla olevalta videolta, mikä Brysselissä on toistaiseksi yllättänyt Ville Niinistön eniten.





Hän









Niinistö