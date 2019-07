Politiikka

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautus etenee: lakiluonnos lähti lausunnoille 16.7. 13:21

Lausunnot on annettava elokuun 22. päivään mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on saanut valmiiksi luonnoksen lainmuutoksesta subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseksi. Ministeriö kertoo lakiluonnoksen lähtevän lausunnoille.



Varhaiskasvatusoikeus on ollut rajattu 20 tuntiin viikossa vuodesta 2016 lähtien. Aiemmin rajoittamattoman varhaiskasvatusoikeuden kiristykset perustuivat edellisen hallituksen säästötoimiin. Nykyinen hallitus ilmoitti ohjelmassaan palauttavansa kokoaikaisen oikeuden varhaiskasvatukseen.



Lausunnot on annettava 22. elokuuta mennessä. Lakien ehdotetaan astuvan voimaan elokuun alussa vuonna 2020.