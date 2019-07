Politiikka

Puolueiden imagoista ei löydy suuria eroja – Sdp ja kokoomus vahvimmat kokonaisimagon vertailussa

Sdp, kokoomus, vihreät ja perussuomalaiset ovat puolueet, joista suomalaisilla on keskimäärin parhaat mielikuvat, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Keskusta ja vasemmistoliitto saivat muita heikommat arviot.Vastanneita pyydettiin muun muassa arvioimaan, ovatko puolueet ”kaltaiseni ihmisen asialla”. Lisäksi pyydettiin arviota lupausten pitämisestä ja taidoista edistää yhteiskunnan kokonaisedun kannalta toimivia ratkaisuja.Joka neljäs vastannut koki, että Sdp on hänen kaltaisensa ihmisen asialla. Vihreät jäivät hieman tämän alle. Kokoomukseen luotti tässä joka viides, vasemmistoliittoon ja perussuomalaisiin hiukan harvempi. Keskustaan tukeutui harvempi, eli 15 prosenttia.Lupauksen pitämisessä parhaiten pärjäsivät 15 prosentin tuella perussuomalaiset ja kokoomus, perässään vihreät ja Sdp. Keskustan lupauksiin luotti 10 prosenttia.Yhteiskunnan kokonaisetu oli vastaajien mielestä parhaiten Sdp:n ja kokoomuksen käsissä, ja molemmista tämän arvion antoi 18 prosenttia. Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset keräsivät tässä vain 10 prosentin tuen.Vihreiden ja vasemmistoliiton kohdalla vastaajien mielikuvat olivat keskimäärin lähes kuusi prosenttiyksikköä paremmat kuin puolueen vaalikannatus. Perussuomalaisilla ja keskustalla mielikuvat olivat vajaat kaksi prosenttiyksikköä heikommat kuin puolueiden kannatus.Kyselyn toteutti Kantar TNS kesäkuun alussa. Siihen kerättiin 1 003 vastausta, ja tutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.