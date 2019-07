Jyrki Katainen haluaisi kieltää yhden sanan käytön – ”Jos onnistumme kiertotalouden edistämisessä, siitä ei ole enää tarvetta puhua”

Politiikka

Jyrki Katainen haluaisi kieltää yhden sanan käytön – ”Jos onnistumme kiertotalouden edistämisessä, siitä ei ol

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ympäristö- ja ilmastoministeri





Jyrki Katainen

Komissaari





Suomen