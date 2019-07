Politiikka

Kuinka kauan kikytetään? Työajan pidennyksestä väännetään syksyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työnantajapuolella haluja jatkaa pidennyksiä

Lomarahaleikkaukset päättyvät

Työllisyystavoitteet mielessä myös neuvottelupöydissä