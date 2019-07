Perussuomalaisten ryhmältä ollaan sulkemassa pääsy EU:n vastuupaikoille – Halla-aho: ”Periaatteilla on pyyhitty takapuolta”

Politiikka

Perussuomalaisten ryhmältä ollaan sulkemassa pääsy EU:n vastuupaikoille – Halla-aho: ”Periaatteilla on pyyhitt

Kokoomuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Viimeinen

ID-ryhmän

Myös





Uuden





Tällä

Halla-ahon