Politiikka

EU:n komissio vieraili eduskunnan suuressa valiokunnassa – ”Kohteliaisuuskäynniksi varsin informatiivinen”

komissio oli iltapäivällä eduskunnassa EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan vieraana.Väistyvä, Jean-Claude Junckerin https://www.is.fi/haku/?query=jean-claude+junckerin johtama komissio on toukokuun eurovaalien jälkeen hoitanut vain rutiiniasiat, ja uusi komissio aloittaa työnsä loppuvuodesta.Valiokunnan kansanedustajat esittivät kysymyksiä Suomessa vierailulla olevan komission jäsenille.Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi https://www.is.fi/haku/?query=satu+hassi (vihr) luonnehti tapahtumaa hyväksi.– Kohteliaisuuskäynniksi varsin informatiivinen. Aiheina olivat ilmasto, veronkierto, EU:n naapuruuspolitiikka, tutkimus- ja kehitystyön rahoitus Afrikassa, Hassi luetteli.

Mitä hyötyä tapaamisesta oli, kun komissio väistyy ja se ei pysty enää valmistelemaan mitään?

– Tämän komission mandaatti on lokakuun loppuun. Toki se rajoittaa tapaamisen merkitystä, kun toisella puolella on porukka, jonka mandaatti on päättymässä. Toisaalta kaikki tietävät, että useimmat merkittävät prosessit jatkuvat EU:ssa yli komission toimikausien.– Kaikki prosessit, joista keskustelimme, jatkuvat seuraavan komission toimikaudelle. Kuitenkin asiantuntijat, jotka asioita valmistelevat, pysyvät. Komissaarit, pomot, vaihtuvat, mutta pääosa ihmisistä pysyy, Hassi vastasi.EU:n komission 28 jäsenestä Suomessa vierailulla oli 17 jäsentä.