Politiikka

Ylen gallup: Perussuomalaiset yhä selvä ykkönen, Sdp ja keskusta menettivät kannatustaan

Oppositiopuolue

perussuomalaiset jatkaa selvästi suosituimpana puolueena, kertoo Ylen teettämä gallup. Perussuomalaisten kannatus on 19,7 prosenttia, missä on nousua 0,2 prosenttiyksikköä edelliskuukaudesta.Suunnilleen samoissa lukemissa edelliseen kyselyyn nähden on myös kakkosena oleva kokoomus, jonka kannatus on 16,8 prosentissa.Pääministeripuolue Sdp on pudonnut kolmanneksi 16,1 prosenttiin. Sdp:n kannatuksesta on sulanut 1,3 prosenttiyksikköä.Vihreät on neljäntenä 14,3 prosentin kannatuksella. Keskustan kannatus on pudonnut ennätysalhaisiin lukemiin 11,7 prosenttiin.Kyselyn toteutti Taloustutkimus, joka haastatteli kesä-heinäkuussa yli 2 400 ihmistä. Virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.