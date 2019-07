Politiikka

Aktiivimallin purku repii hallituksen rivejä – ministeri Pekonen: ”Ei täällä kukaan sooloile”

Hallituksen

Vasemmistoliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pekonen

Hallituksessa varmasti käydään vielä keskusteluja siitä, mitä korvaavia toimia aktiivimallin leikkurin tilalle mahdollisesti tulee. En itse usko tällaiseen keppimalliin.

Lintilä

Suomalaisia