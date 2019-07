Politiikka

Pitkään muhineeseen EU-riitaan kompromissiesitys: EKP:hen Christine Lagarde ja komissioon Ursula von der Leyen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Timmermansin mahdollisuudet näyttävät hupenevan

Tanskan pääministerin mukaan Vestager yhä esillä

Yksimielisyyttä ei tarvita