Politiikka

Suomen puheenjohtajakausi pyörähti käyntiin kesken sähköisen huippukokouksen

Suomi aloittaa tänään EU:n vaihtuvana puheenjohtajamaana. Puheenjohtajakausi kestää vuoden loppuun.Kausi vaihtui samaan aikaan, kun EU-johtajat punnersivat kasaan sopua nimityksistä huippukokouksessa Brysselissä. Pressisalissa, jossa istui satoja toimittajia, ei nähty ilmapalloja tai fanfaareja.Huomaamatta puheenjohtajuuden siirtyminen Romanialta Suomelle ei kuitenkaan jäänyt, vaan pressisalin isoilla näytöillä kerrottiin kapulan siirtymisestä. Suomalaiset ja romanialaiset virkamiehet halailivat toisiaan.EU-kortteleissa kuulee puhuttavan suomea nyt paljon normaalia enemmän. Suomen EU-edustuston työntekijöiden määrä on kaksinkertaistunut puheenjohtajakauden takia. Työntekijöitä on normaalisti noin sata, ja nyt EU-koneistoa pyörittää noin 200 ihmistä.Puheenjohtajamaan ministerit johtavat ministerikokouksia ja virkamiehet valmistelukoneistoa.Puolivuotinen on haastava, koska se osuu vaalikausien taitteeseen. Komissiolta ei ole tulossa uusia esityksiä, mutta pöydällä on joitain vaikeita jäänteitä edellisiltä puheenjohtajakausilta.Suomi pääsee laittamaan ensimmäisensä täytäntöön EU:n viisivuotisohjelmaa.Puheenjohtajakaudella Suomi painottaa yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista. Tavoitteena on vahvistaa EU:n työkaluja, joilla varmistetaan, että EU-maat noudattavat oikeusvaltion periaatteita. Suomi hieroo sopua myös muun muassa EU:n ilmastotavoitteista.