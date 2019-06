Politiikka

Rinne ennakoi: EKP:n pääjohtajaa ei valita vielä tänään huippukokouksessa – ”Suomella kaksi hyvää ehdokasta”

Juuri nyt

Pääministeri Antti Rinne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Suomen pääministeri ratkaisee kannan kokouksessa"