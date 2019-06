Tulossa muistelmateos persujen käänteistä – kysymys wc-paperista sai Slunga-Poutsalon hermostumaan Halla-aholle

Politiikka

Tulossa muistelmateos persujen käänteistä – kysymys wc-paperista sai Slunga-Poutsalon hermostumaan Halla-aholl

kuusivuotinen taival perussuomalaisten puoluesihteerinä on ohi. Kansanedustajaksi huhtikuussa valittu 48-vuotias lohjalainen ilmoitti luopuvansa tehtävästään jo runsas vuosi sitten.Aluksija vuodesta 2017 alkaenalaisena toiminut työmyyrä myöntää tehtävän olleen raskaan.– Olen uupunut ja onnellinen. Aika harva tajuaakaan, miten rankka tehtävä tämä on ollut, Slunga-Poutsalo korosti IS:lle.Työ on vaikuttanut myös fyysisesti. Puoluekokouksessa Tampereella lauantaina pitämässään jäähyväispuheessaan Slunga-Poutsalo totesi, että kuuden vuoden jäljet ”näkee naamastakin”.– Olen ainoa meidän suvun naisista, joka harmaantuu. Se on huolestuttavaa. Unohdin aikanaan pyytää hiusvärin työsuhde-etuna, Slunga-Poutsalo naureskeli tarkentaessaan fyysisiä vaikutuksia IS:lle.rankka, tehtävä on ollut myös erittäin mielenkiintoinen. Värikkään taipaleen vaiheista on luvassa yksityiskohtaisia tietoja, ehkä piankin.– Minulla on niin iso kasa kaikkea hauskaa muisteltavaa. Aion kirjoittaa muistelmani, ja veikkaan, ettei siihen mene kauan.– Ajattelin ensin, että kirjoitan, kun jään eläkkelle, mutten mä ehkä malta odottaa niin kauaa. Annetaan ensin kesän mennä kuitenkin rauhassa.– Sellaista ollaan väsäämässä, totta kai!Entinen puheenjohtaja Timo Soini on monille perussuomalaisille nykyisin kirosana. Slunga-Poutsalolle ei.– Lähetän Timolle oikeasti hyviä terveisiä. Timon kanssa oli hyvä tehdä töitä. Kaikista asioista en tykännyt tietenkään, mutta moikataan, kun tavataan.Jussi Halla-ahokaan ei ole täydellinen. Ongelmia on tullut puoluetoimiston arjessa, Halla-aholla kun on taipumus mikromanageeraamiseen.– Puheenjohtajalta voidaan kysyä, mihin suuntaan vessapaperi laitetaan. Kun Jussi on näissä tilanteissa lähtenyt ottamaan kantaa, oon vähän hermostunut, että älä oikeasti sano tähän mitään.kahden vuoden takaisen vallankeikauksen syy on Slunga-Poutsalolle selvä.– Ongelma oli puhumattomuus. Siihen se kaatui, ei puheenohtajan vaihdokseen. Puhumattomuus toi tullessaan sellaisen kaunakasan, josta ei päästy yli kuin posauttamalla se auki kokonaisuudessa, kaikki vaihtamalla.Tätä kaunakasaa Slunga-Poutsalo aikoo penkoa muistelmissaan.– Olen herkutellut ajatuksella, että musta tulee sellainen inhottava entinen puoluesihteeri, joka näsäviisailee, että silloin kun minä olin, ei tehty noin, Slunga-Poutsalo sanoo nauraen.työnkuva muuttuu ”pelkäksi” kansanedustajaksi. Slunga-Poutsalo uskoo kuitenkin kykevänsä jatkossakin merkittävään rooliin politiikassa.– Jos mä haluan sitä. Tunnen kansanedustajista puolet melkein jokaisesta ryhmästä. Lisäksi minulla on hyvät puhevälit melkein kaikkiin.Oma väki on kuitenkin sitä parasta. Slunga-Poutsalo odottaa jo iltaa, kun puoluesihteerin taakka on lopullisesti takana.– Puoluesihteeri ei voi pitää kavereita, mutta pian minulla on 1900 ystävää tässä tilassa!Slunga-Poutsalo taitaa sittenkin odottaa sitä hetkeä sunnuntaina, kun hän kotiutuu Tampereelta Lohjalle ja saa laittaa oven lukkoon perässään.– Ensin romahdan sohvalle, otan dekkarin kouraan ja luen. Lupaan nukkua kaksi viikkoa!– En muista, koska olisin ollut oikeasti lomalla sellaisella ajatuksella, että jos jotain sattuu, niin mun ei tarvitse kommentoida.