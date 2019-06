Mikko Kärnä ei lähde mukaan keskustan puheenjohtajakisaan – sanoo puolueen olevan historiansa pahimmassa kriisissä

Politiikka

Mikko Kärnä ei lähde mukaan keskustan puheenjohtajakisaan – sanoo puolueen olevan historiansa pahimmassa kriis

Kansanedustajaei lähde mukaan keskustan puheenjohtajakisaan.Kärnä ilmoitti asiasta perjantain tiedotustilaisuudessaan. Sen sijaan hän sanoo olevansa käytettävissä varapuheenjohtajan tehtävään, jos varapuheenjohtaja ja elinkeinoministerivalitaan puolueen uudeksi puheenjohtajaksi.merkittäväksi syyksi kisasta luopumiselle Kärnä kertoo sen, että ehdolla olisi hänen myötään ollut kaksi lappilaista ehdokasta, Kulmuni ja hän.Tämä olisi Kärnän mukaansa voinut johtaa pohjoisen äänten jakautumiseen, ja lisännyt kisan avanneen puolustusministerivalinnan todennäköisyyttä.– En halua olla se henkilö, joka hajottaa pohjoisimman Suomen nyt kun Katri Kulmuni on ilmoittanut ehdokkuudestaan, Kärnä sanoi.Hän kertoo myös saaneensa Lapin äänten jakautumisesta huolestuneita viestejä kentältä.Kärnä perusteli päätöstään myös sillä, että kokee oman profiilinsa olevan sen verran ristiriitainen, ettei kykenisi palvelemaan puoluetta parhaalla mahdollisella tavalla.hän ennustaa keskustan seuraavalle puheenjohtajalle vaikeita aikoja. Kärnän mukaan keskusta on tällä hetkellä historiansa pahimmassa kriisissä, eikä puolue ei ole onnistunut viestimään kannattajille, mitä asioita se ajaa.– Keskustan ajatus, yhteinen aatteellinen liima on hukassa.– Keskustan seuraava puheenjohtaja on äärettömän suuren haasteen edessä, hän kommentoi.Kärnä kritisoi myös tapaa, jolla keskusta päätti hallitusneuvotteluihin lähtemisestä. Hänen mukaansa mielipidettä kysyttiin vain ”puolue-eliitiltä”.– Sopii kysyä, missä oli rohkeus hakea mandaatti kaikilta jäseniltämme. Me emme voi antaa puolueessamme elitismille sijaa.kokoontuu ylimääräiseen puoluekokoukseen valitsemaan seuraavan puheenjohtajansa syyskuussa Kouvolassa.Tähän mennessä kisassa ovat mukana vain Kulumi ja Kaikkonen.Myös valtiovarainministerion kertonut harkitsevansaseuraajaehdokkaiksi lähtöä.Tiede- ja kulttuuriministerija keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaovat ilmoittaneet, etteivät ole asettumassa ehdolle. Saarikko odottaa parhaillaan toista lasta.Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 10:36