Politiikka

Kokoomuksen Petteri Orpo ja Ilkka Suominen hallitusneuvotteluista: ”Vallanvaihto ei näyttänyt reilulta”

Kevään

Kyllä tällainen pieni epäreiluuden tunne tässä on, mutta demokratia on puhunut, ja parlamentarismi.

Nykyinen

Se olikin monesti aika vahva se sosialistinen media.





Hallitusohjelmaa

Se on vaan niin, ettei meillä ole velkaa varaa hirveästi ottaa, koska silloin luottoluokittajat puuttuvat ja euron rajat tulevat vastaan.

Haastattelupäivänä

Tällä hetkellä hallitus tekee tämän helpoksi, koska 200-sivuinen hallitusohjelma ja sen taloudellinen perusta antaa kyllä loputtomasti aiheita asiapohjaiselle oppositiopolitiikalle.

Edessä

Hallituksesta

Ilkka

Vaikka hallituksen ohjelma on kuinka vastuuton, niin kuin se on, se on uusi hallitus. Suomalaiset niin kuin minäkin, toivon, että hallitus onnistuu. Annetaan heille mahdollisuus tehdä.





”Olen aivan toivoton”

– Olen