Politiikka

Rinne Isis-palautuksista: ”Jos se olisi helppo asia päättää, niin se olisi jo päätetty”

– Varmaan ymmärrätte, että jos se olisi helppo asia päättää, niin se olisi jo päätetty.Asian ympärillä on hänen mukaansa sekä turvallisuuteen että oikeudellisiin seikkoihin liittyviä asioita.– Kaikkien näiden yhteensovittaminen niin, että ratkaisu on perusteltavissa eri näkökulmista vaatii nyt vain aikaa. Kyllä me teemme nyt töitä sen eteen, että asia saadaan nopeasti ratkaistua.– Minulle on tärkeintä, että lapset saadaan tavalla tai toisella autettua parempaan tilanteeseen.Hänen mukaansa etenkin eurooppalainen ja pohjoismainen yhteistyö kysymyksen ympärillä on tärkeää.– Meidän täytyy nyt vain löytää ratkaisu joko yhteisillä pelisäännöillä EU:n kesken, Pohjoismaiden kesken tai Suomi omilla ratkaisuillaan. Näitä malleja me nyt yritämme hahmottaa.– Luulen, että kansainvälinen paine kasvaa ja syntyy vielä suurempi ratkaisu asiaan.Yleisellä tasolla Rinne toteaa, että orpolasten tuominen Suomeen on helpompi asia kuin muiden paikalla olevien suomalaisten lapsien. Lapsia ja vanhempia ei voida nimittäin YK:n sopimusten mukaisesti erottaa tahdonvastaisesti toisistaan ilman huoltajan hyväksyntää.Orpolapsienkaan tuominen Suomeen ei hänen mukaansa ole kuitenkaan täysin ongelmatonta.– Sanon yleisesti, että voi miettiä, että jokin orpolapsi on myös saattanut löytää tai hänelle on löytynyt aikuisia ihmisiä, jotka pitävät hänestä tällä hetkellä huolta. Jos tällainen tilanne olisi, niin olisiko järkevää erottaa heidät, Rinne kysyy.Julkisuudessa Rinne ei kuitenkaan vahvista, että paikan päällä leirillä olisi viranomaisten tietojen mukaan suomalaisia orpolapsia.Kaiken kaikkiaan Rinne on sitä mieltä, että mikäli Isis-taistelijoita ja heidän rikoksesta epäiltyjä perheenjäseniään tuodaan Suomeen, on syyllisyyden selvittäminen vaikeampaa kuin se olisi paikan päällä.