Ympäristö­ministeri Krista Mikkonen sellu­hankkeista: ”Kyllä tässä voi tulla vastaan se, minkä verran voidaan

Juuri nyt

Suomen hiilinielujen pienentyminen on iso huoli, jos metsäteollisuuden kaavailemia uusia selluhankkeita on paljon toteutumassa, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri, vihreiden Krista Mikkonen.

Kohu kommenteista