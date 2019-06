Politiikka

Antti Kaikkonen pyrkii Juha Sipilän seuraajaksi: ”Nyt tarvitaan erilaisella taustalla tulevaa puheenjohtajaa”

Puolustusministeri(kesk) kertoi tänään tiistaina pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi. Keskusta kokoontuu ylimääräiseen puoluekokoukseen syyskuussa Kouvolassa.Seuraavaksi keskustan puheenjohtajaksi tarvitaan Kaikkosen mukaan erilainen henkilö kuin tehtävän jättävä– Juha Sipilä oli varmasti oikea valinta siihen kohtaan, tarvittiin sen kaltainen henkilö. Uskon, että hän teki pääministerinä teki sellaista työtä, mitä ehkä arvostetaan paremmin vasta parin vuoden päästä.– Mutta uskon, että nyt tarvitaan vähän erilaisella taustalla tulevaa puheenjohtajaa, Kaikkonen sanoo.– Jos halutaan vahvasti keskustalainen, joka on nuoresta pitäen kasvanut tähän kansanliikkeeseen, niin olen käytettävissä. Olen tämän kansanliikkeen kasvatti, keskustan Kaikkonen.kesänä keskustan varsinainen puoluekokous äänestää puolueen puheenjohtajasta uudelleen. Kaikkonen kertoo kuitenkin tähtäävänsä muutakin kuin pätkäpuheenjohtajuutta.– Tässä ei sellaista sateentekijää ole olemassakaan, joka pystyisi keskustan kannatuksen äkkiä räjäyttämään korkealle. Tämä vaatii pitkäaikaisempaa projektia ja sellaiseen tässä itseänikin tarjoan.Kaikkosta on pidetty mahdollisena puheenjohtajaehdokkaana seuraamaan Sipilää, joka jättää puoluejohdon kesän jälkeen.Muita ennakkosuosikkeja kisaan ovat myös valtiovarainministeri, elinkeinoministeri, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaja toinen varapuheenjohtajaToistaiseksi kukaan muu ei ole vielä ehtinyt ilmoittautua Kaikkosen lisäksi mukaan.– Tässä on kevättalven ja kevään mittaan kyselty ja vähän kannustettukin itseäni mukaan kisaan. Olen luvannut tuon päätöksen tehdä sillä tavalla, etten sitä enää juhannussaunassa mieti, Kaikkonen perusteli päätöstään avata peli juuri nyt.pitää tärkeänä, että puheenjohtajan paikasta saadaan aikaiseksi kisa ja muitakin lähtisi ehdolle. Hän ei kuitenkaan odota mitään radikaalia linjavaalia.Keskustan puheenjohtajan on myös oletettu ottavan itselleen keskustan painavimman ministerisalkun, valtiovarainministerin paikan. Hän ei kuitenkaan ottanut vielä kantaa siihen, vaatiko hän salkkua itselleen, mikäli tulee valituksi puheenjohtajaksi.– Se on pohtimisen arvoinen asia. Valtiovarainministerin salkku on hyvin painava salkku ja tulevan puheenjohtajan täytyy varmasti miettiä sitä, onko luontevinta ja järkevintä että hän myös tuota salkkua kantaisi ja johtaisi painavimman salkun kautta ministeriryhmää.– Tietty logiikka siinä on, että puheenjohtaja ottaisi raskaimman ministerisalkun.Laajemmin syksyllä ei hänen mukaansa ole kuitenkaan tarvetta ministerikierrätykselle, vaikka valtiovarainministeri vaihtuisikin. Jonkinlaiselle salkkujen kierrätykselle voisi hänen mukaansa kuitenkin olla tarvetta jossain vaiheessa vaalikautta.– Kaikkiaan näkisin kyllä, että tämän vaalikauden aikana ehkä myöhemmin olisi jonkinasteista ministerikiertoakin hyvä miettiä. Ensi kesäkin on kohtalaisen aikainen ajankohta.hän asettaa keskustan itseluottamuksen palauttamisen ja pidemmällä tähtäimellä myös menestyminen vaaleissa.– Keskustan arvoja tai aatetta ei tarvitse pitkällä tähtäimellä muuttaa. Mutta haluan sanoittaa niitä sillä tavalla, että ne koetaan hyväksi myös 2020-luvulla. Ja niitä halutaan kannattaa.– Korostamme ihmisten omaa vastuuta itsestään, omaisista ja läheisistä. Arvostamme vahvasti työntekoa ja yrittämistä. Mutta tarpeen tullen yhteiskunnan on luotava tarvittava turva.Keskustan on hänen mukaansa oltava yleispuolue, jota voidaan äänestää myös kaupungeissa.