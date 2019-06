Politiikka

Saksan presidentti ohjeisti pääministeri Rinnettä: ”Antti, älä nyt pelästy”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

muutoksesta – paljasti myös yllättävän kantansa valtio sihteereihin

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006144795.html

Brexit aiheuttanut jo vahinkoa myös EU:lle





”Hallitusohjelmassa ei merkittävää uutta”