Politiikka

Europarlamentaarikko Silvia Modig naimisiin

Modigin puoliso on Meri Valkama. Valkama on vasemmistoliiton Helsingin piirijärjestön viestintäpäällikkö ja ryhmäsihteeri.

Euroopan parlamenttiin

