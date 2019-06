Pekka Haavisto paljasti, miksi muut puolueet näkevät vieläkin painajaisia liikenneryhmän hallitusneuvotteluista

Politiikka

Pekka Haavisto paljasti, miksi muut puolueet näkevät vieläkin painajaisia liikenneryhmän hallitusneuvotteluist

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreiden väistyvä väliaikainen puheenjohtaja, ulkoministerikuvaili tänään lauantaina vihreiden kulunutta vuotta ”pitkäksi varjojen matkaksi”, jota on leimannut epätietoisuus, voimattomuuden tunteet ja epävarmuus.– Suden hetki on aamuyön hetki, jolloin ihminen on syvimmässä unessa tai heikoimmillaan. Tai öinen nuotiolla istuja on vaarassa torkahtaa ja joutua saalistetuksi.– Tänne Poriin tullessani ajattelin, että meillä on yksi sellainen suden hetki takanamme. Se sattui viime kesän loppuun ja syksyyn, epätietoisuuteen, voimattomuuden tunteeseen, epävarmuuteen, Haavisto totesi vihreiden puolueväelle puoluekokouksen aluksi Porissa.Viime syksynä puolueen entinen puheenjohtajaluopui tehtävästä ja Haavisto siirtyi puolueen väliaikaiseksi puheenjohtajaksi.Aaltoa kohdanneiden julkisuuskohujen myötä puolue oli syöksykierteessä, kannatus vapaapudotuksessa ja johto sekaisin.– Vaikka matka loka-marraskuusta tänne kesäkuun puoleen väliin ei ole ajallisesti pitkä, olemme kulkeneet pitkän matkan. Pitkä matka varjojen polkua. Sitten jyrkkää rinnettä ylös kunnes maisema alkoi avautua, ja kaikki näytti taas kirkkaammalta.Haavisto kuitenkin kiitti puheessaan myös Aaltoa työstä, jonka hän on vihreiden eteen tehnyt.– Muistan vieläkin ne väreet selkäpiissä, kun kuntavaalien 2017 ääntenlaskennasta alkoi kantautua tieto, että Vihreät on noussut Jyväskylän suurimmaksi puolueeksi. Kiitos Touko.Tällä hetkellä vihreiden tilanne näyttää Haaviston mukaan kuitenkin valoisammalta.Puolueelle on takanaan vaalivoitto sekä euro- että eduskuntavaaleissa, kannatus on elpynyt, vihreät on hallituksessa, jossa sillä on hallussaan kolme ministerisalkkua.Tämän lisäksi hallituksen ohjelma on nyt Haaviston mukaan ”kaikkien aikojen vihrein”.– Jos ohjelmassa on joku asia muotoiltu hieman toisin kuin vihreiden puolueohjelmassa, se saattaa johtua siitä, että Säätytalolla oli läsnä myös neljä muuta puoluetta, Haavisto sanoi.– Mutta voin paljastaa, että vihreillä oli ehdottomasti sitkeimmät neuvottelijat.– Muiden puolueiden edustajilta kuulin, että he näkevät vieläkin painajaisia liikenneryhmän neuvottelijasta ja hänen vakiokommentistaan: “Ei käy.”Vihreiden on tänään määrä valita puheenjohtajakseenHaavisto itse vakuutti pitävänsä tänään viimeisen puheensa vihreiden puoluejohtajana.– Ainakin toivottavasti, hän lisäsi.– Tätä työtä ja tätä puoluetta on ollut suuri ilo ja kunnia johtaa. Kiitos tästä ajasta. Tänään on aika siirtää vetovastuu eteenpäin, mutta yhteistyö jatkuu taas uusilla tavoilla.Puheenjohtajan lisäksi puolue valitsee itselleen myös uuden varapuheenjohtajiston sekä puoluesihteerin.