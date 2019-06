Albanian ja Pohjois-Makedonian EU-jäsenyysasiat tulossa ”Suomen syliin” – Ranska, Hollanti ja Tanska kääntäneet jo peukun alas

Politiikka

Albanian ja Pohjois-Makedonian EU-jäsenyysasiat tulossa ”Suomen syliin” – Ranska, Hollanti ja Tanska kääntänee

heinäkuussa alkavalla EU-puheenjohtajakaudella ”Suomen syliin” voivat tulla Albanian ja Pohjois-Makedonian EU-jäsenyysasiat, virkamieslähde arvioi.Ranska, Hollanti ja Tanska vastustavat Albanian EU-jäsenyyttä. Virkamieslähteen mukaan asia on herkkä, mutta kyseisiä maita huolettaa rikollisuuden leviäminen, ihmissalakuljetus sekä oikeusvaltiokehitykseen liittyvät seikat.Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen https://www.is.fi/haku/?query=tytti+tuppuraisen (sd) mukaan epäilijöiden kuoroon on liittynyt myös Saksa.– Voi olla, että asia ei etene ensi viikolla Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Tällä hetkellä ajankohtaisin olisi Pohjois-Makedonian kysymys. Komissio suosittelee jäsenneuvottelujen aloittamista molempien kanssa.Pohjois-Makedonia jätti jäsenyyshakemuksensa vuonna 2004 ja Albania 2009. EU käy jäsenyysneuvotteluita jo Montenegron ja Serbian kanssa.katsoo, että jäsenyysneuvottelut voitaisiin aloittaa myös Albanian osalta, koska ”peruskriteerit” ovat kunnossa.

– En suoraan sanottuna pysty luettelemaan kriteereitä, mutta paljon on oikeusvaltioperiaatteeseen ja korruption kitkemiseen liittyviä asioita, jotka pitää pystyä yksilöimään ennen kuin edetään, Tuppurainen sanoo.Huolta rikollisuuden leviämisestä Tuppurainen pitää ennenaikaisena.– Schengen-jäsenyydet katsotaan huomattavasti myöhemmässä vaiheessa, Schengen-jäsenyyttä koskee sama periaate, kriteerit pitää täyttyä.nostaa itse esiin oikeusvaltiokysymyksen Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkeänä teemana.– Meillä on halua saada aikaan mekanismi, joka toisi kättä pidempää oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Artikla 7 on tosi hyvä, se on perussopimuksessa oleva keino puuttua jäsenmaan toimintaan, jos se uhkaa EU:n perusarvoja, mutta siihen liittyvä päätöksenteko edellyttää yksimielisyyttä ja voi olla, että se ei ole riittävä, olisi hyvä käyttää myös rahaa konsulttina.Yksi Suomen pääteemoista EU-puheenjohtajakaudella on ilmasto. YK:n ilmastohuippukokous osuu Suomen puheenjohtajakaudelle.Suomi aikoo ajaa merkittävää kiristystä EU:n päästövähennystavoitteisiin.Tuppurainen sanoo, että eurooppalaisen ilmastopolitiikan tulee olla ”sosiaalisesti oikeudenmukaista”, mutta ei osaa vielä sanoa, miten EU:ssa sovittavat ilmastotoimet tulevat vaikuttamaan tavallisten kansalaisten arkeen.– Luulen, että tämä tulee koskettamaan jollain aikavälillä kaikkia, mutta nyt se on vielä vaikea konkretisoida.