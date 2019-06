Politiikka

Ääni­harava Elina Lepomäki tavoitteli puolustus­valiokunnan puheen­johtajuutta – paikan saamassa Ilkka Kanerva

Kokoomus päättää valiokuntien puheenjohtajuuksista torstaina pidettävässä ryhmäkokouksessaan.IS:n tietojen mukaan Ilkka Kanerva https://www.is.fi/haku/?query=ilkka+kanerva on saamassa jatkopestin puolustusvaliokunnan puheenjohtajana, vaikka paikkaa havitteli myös Elina Lepomäki https://www.is.fi/haku/?query=elina+lepomaki 19 292 ääntä eduskuntavaaleissa saaneelle Lepomäelle tarjottiin talousvaliokunnan puheenjohtajuutta, mutta Lepomäki kertoi toiveekseen puolustusvaliokunnan puheenjohtajuuden.

Elina Lepomäki, olet talousorientoitunut ihminen, miksi talousvaliokunnan puheenjohtajuus ei kelpaa?

– Totta kai sekin kelpaa. Kirjassani on 700 sivua, taloutta käsitellään siinä aika vähän. Jos ymmärtää yhdestä asiasta, se ei tarkoita sitä, etteikö ymmärtäisi muista asioista.Talousvaliokunnan puheenjohtajaksi on nousemassa IS:n tietojen mukaan Lepomäen sijasta Juhana Vartiainen https://www.is.fi/haku/?query=juhana+vartiainen , jota Lepomäki kuvailee hyväksi vaihtoehdoksi.Sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi on nousemassa Paula Risikko https://www.is.fi/haku/?query=paula+risikko , perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajaksi kokoomuksen äänikuningas Antti Häkkänen https://www.is.fi/haku/?query=antti+hakkanen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaksi Mia Laiho https://www.is.fi/haku/?query=mia+laiho Pohjatyöt kokoomuksen henkilövalintoja varten on tehty IS:n tietojen mukaan ex-ryhmänjohtaja Kalle Jokisen https://www.is.fi/haku/?query=kalle+jokisen johdolla ja työ on viimeistelty uuden ryhmänjohtajan Kai Mykkäsen https://www.is.fi/haku/?query=kai+mykkasen toimesta.Mykkänen valittiin eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi ilman vastaehdokasta, esimerkiksi keskustassa ryhmänjohtajasta äänestettiin.

Onko kokoomuksessa liian johtajavetoinen kulttuuri?

– Se on ehkä sitäkin. Politiikassa ei pidä pelätä äänestämistä. Kirjassani on tästäkin lisää, Lepomäki sanoo.Lepomäki kirjoitti viime vuonna julkaistussa Vapauden voitto -kirjassaan, että kokoomuksen kolme suurinta ongelmaa ovat johtaminen, johtaminen ja johtaminen.– Kyse on vuosien aikana juurtuneesta puoluekulttuurista, jossa ollaan enemmän huolissaan oman porukan ”pärjäämisestä” kuin toteutuneesta politiikasta. Harva uskaltaa esittää poikkeavan näkemyksen, kun vaarana on, että leimautuu ”hankalaksi”, Lepomäki kirjoitti.