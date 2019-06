Politiikka

SAK torjuu EK:n ”aktiivimallin” – Eloranta: ”Ei yllätys, että työnantaja haluaa leikata työttömyysturvaa”

Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallitus odottaa työmarkkinajärjestöiltä työllisyyslääkkeitä jo alkusyksyn budjettiriiheen.Järjestöjen keskinäinen paini ei ole päässyt vielä kunnolla alkamaan, mutta selvää on, että järjestöt ovat keskenään erimielisiä työllisyyskeinoista.SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+eloranta torjuu suoralta kädeltä EK:n esittämän työttömyysturvamallin, joka synnyttäisi EK:n mukaan maahan jopa 20 000–25 000 työpaikkaa.– EK:n esittämä jyrkkä porrastus ei meille maistu, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+eloranta sanoo IS:lle.EK:n ”aktiivimallissa” työttömyysturva olisi ensimmäiset kolme kuukautta nykyistä korkeampi, mutta kolmen kuukauden päästä korvaus laskisi kymmenen prosenttia ja siitä kolmen kuukauden päästä toiset kymmenen prosenttia.– Voimassa oleva aktiivimalli osoitti, että pelkästään etuusjärjestelmää rukkaamalla ei saada työllisyysvaikutuksia aikaiseksi. Saadaan kyllä aikaan murhetta, toimeentulovaikeuksia ja turhautumista. Se ei ole yllätys, että työnantaja haluaa työttömyysturvaa leikata, Eloranta sanoo.toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen https://www.is.fi/haku/?query=jyri+hakamiehen mukaan mallilla haetaan aikaan käyttäytymismuutosta.– Kun meillä on samanaikaisesti paljon työttömiä ja paljon avoimia työpaikkoja, tätä kohtaantoa pitää pystyä parantamaan. Heti lähdetään työnhakuun, koska tiedetään, että työttömyyden kestäessä malli leikkaa.Häkämies painottaa, ettei EK tarjoa pelkästään keppiä.– Samanaikaisesti te-toimistojen palveluita pitää parantaa työpaikan ja jossain tapauksessa koulutuksen etsinnässä.Muistutuksena hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteesta EK aikoo tuoda pääkonttorinsa aulaan laskurin, josta voi tarkistaa, miten työpaikkoja on syntynyt.

Milloin laskuri on tulossa Etelärantaan?

